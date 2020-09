Ilang pasahero, tsuper nalito sa ipinatupad na bagong distancing rules sa PUVs

MAYNILA - Nalito ang ilan sa kung ano nga ba ang dapat ipatupad na distansya sa pagitan ng mga pasahero, sa harap ng pagpapairal ng gobyerno sa bawas-distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan, ayon sa ilang kawani ng Philippine National Police Highway Patrol Group (PNP-HPG) na nagbabantay sa trapiko.

HPG randomly checks buses along Commonwealth QC; warns those not wearing face shields and not following physical distancing policy. HPG says drivers and operators still confused with reduced physical distancing. pic.twitter.com/K05ncqBNmu — Jacque Manabat (@jacquemanabat) September 15, 2020

Sa bagong physical distancing rules, 0.75 metro, o katumbas ng dalawa’t kalahating ruler, mula sa isang metro ang kailangang pagitan ng mga pasahero sa mga sasakyan.

"Kasi noong una one meter (ang distancing rule), hindi nasabi sa kanila nang husto pero ngayon okay na,” ayon kay Gaudencio Diaz Jr. ng HPG.

Ang ilang driver, gaya ni Marvin Suello, nalito lalo habang takot silang masita kung hindi makasunod sa tamang polisiya.

"Eh ilang meters lang po ia-adjust mahirap po masyado… kami po ang mahuhuli,” ani Suello.

Sa Monumento sa Quezon City, nag-unahan ang mga pasahero sa pagsampa sa bus papuntang Bulacan at tila nabalewala ang physical distancing.

Pero pagdating naman sa loob ng bus ay nasunod naman ito.

ILANG OPISYAL DI NAGKASUNDO SA POLISIYA

Hindi naman nagkasundo ang ilang miyembro ng gabinete sa nasabing polisiya.

Si Health Secretary Francisco Duque, nanindigang magdudulot ng mas maraming kaso ang pagbabawas ng distansiya sa pagitan ng mga pasahero.

Sinang-ayunan ito ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na nagsabing huwag munang magbawas ng distansya sa pagitan ng mga pasahero.

"Sang-ayon ako sa health sector na dapat ito ay science-based. Sa proposal na .75, gagawing .5 at 0.3, medyo delikado 'yun. Sa aming meeting bukas, papakinggan namin ang health sector. Aayusin po namin ang magiging report sa inyo,"

Giit naman ni IATF policy chief implementer Carlito Galvez Jr. na kung may sapat naman na safety measures ay ligtas pa rin ang pagababawas ng distansya.

“It's all about risk management, ventilation, mitigation process, avoiding ng crowding, closed contact. Nakikita namin, with the protection of the mask and face shield, importante 'yung no talking. No talking, no droplets... No talking, no eating, no using of cellphones,” ani Galvez.

Ang Department of Transportation, nanindigang matutuloy pa rin ang pagpapatupad ng bawas-distansiya sa mga sasakyan.

“[It’s] not a product of a knee-jerk reaction but also a product of research and a product of simulation which we have done at the PNR,” ani Transportation Secretary Arthur Tugade.

Pero habang wala pang resulta ang muling pag-uusap ng mga opisyal ay tuloy ang pagpapatupad ng mas maliit na distansiya sa pagitan ng mga commuter.

Bukas naman daw sa muling pag-aaral sa polisiya ang ahensiya.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News