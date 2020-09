Ilang opisyal ng PhilHealth nakitaan ng katiwalian, dapat kasuhan: task force

MAYNILA — Inirekomenda ng Department of Justice (DOJ) na kasuhan ang ilang opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) dahil sa mga umano'y katiwalian sa ahensya.

Ito'y ayon sa inilabas ng resulta ng imbestigasyon ng binuong task force ni Pangulong Rodrigo Duterte, na pinangunahan ng DOJ.

Nagresulta ang imbestigasyon sa rekomendasyong ireklamo ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng ahensya na sina:

Ricardo Morales, nagbitiw na presidente at CEO

Arnel De Jesus, executive vice president

Jovita Aragona, senior vice president

Renato Limsiaco Jr., senior vice president

Israel Francis Pargas, senior vice president

Calixto Gabuya Jr., OIC

Bobby Crisostomo, division chief

Sa 177-pahinang report ng task force, nakitaan sila ng mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code provisions ukol sa malversation, at sa ilang civil service provisions.

"On the part of the executive committee, ang nakita ng task force 'yung kanilang request for approval ng board ginawa nila by concealing certain documents by not informing the board on certain information and sila din nag-craft ng policies, standard and operation procedures na incomplete," ani DOJ Spokesperson Undersecretary Markk Perete.

Ayon sa task force, tila minadali din ang pagpapatupad sa interim reimbursement mechanism (IRM), kung saan nabibigyan ng cash advance ang mga umano'y "paboritong" ospital. Nagamit umano ito para sa katiwalian dahil wala pang guidelines nang ito ay ipatupad.

Samantala, pinuna naman ng ilan ang hindi pagkakasama ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga dapat ireklamo, kahit na siya ang tumatayong chairman ng ahensiya.

Sabi kasi ng DOJ, kahit pa nasa board si Duque ay hindi matiyak kung umabot sa antas ng pagiging "kriminal" ang kapabayaan nito.

Nauna nang inirekomenda ng Senado na kasuhan si Duque at ilan pang opisyal ng PhilHealth dahil sa umano'y mga katiwalian sa ahensya, matapos ang hiwalay na imbestigasyon nito.

"Secretary Duque ho ay kasama du'n sa board as chairman but 'yung requirement po ng negligence ang kailangan, ang hinihingi ng batas is gross and inexcusable negligence. The task force concluded na while negligent 'yung board which is headed by Sec. Duque, hindi klaro na grossly negligent sila to merit 'yung criminal liability," sabi ni Perete.

Pero ayon sa dating PhilHealth official at whistleblower na si Thorsson Montes Keith, imposibleng mapaikot si Duque ng mga tao sa board.

"'Yung sa negligence na tinitingnan nila, wala pong makakaloko kay Sec. Duque diyan. Siya po ang pinakamatalino riyan sa lahat eh," aniya.

Sinabi ni Duterte noong Lunes ng gabi na inaprubahan na niya ang rekomendasyon ng task force.

Sa ngayon, umaasa ang samahan ng mga manggagawa sa loob ng PhilHealth na ganap nang malilinis ang kanilang pangalan na nadungisan umano ng ilang tiwaling opisyal.



"Magkaroon ng katapusan sa mga hindi mapatunayang alegasyon sa PhilHealth. Mga agam-agam at mga tsismis sa PhilHealth na lahat ng mga empleyado ng PhilHealth ay mga korap. Hindi naman po totoo 'yun, nasasaktan po kami," ani Bryan Jabay, vice president ng PhilHealth Workers for Hope, Integrity, Transparency, and Empowerment.

—May ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News