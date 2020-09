Ilang barangay sa QC naglagay ng sariling quarantine facilities

MAYNILA - Naglagay ng sariling mga quarantine facility ang walong barangay sa Quezon City nitong Lunes para sa mga coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients na asymptomatic o mild cases.

Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus sa isang komunidad at para matulungang lumuwag ang ilang malalaking quarantine facility sa lungsod.

Pansamantalang ginawang brgy quarantine facility ng Brgy Milagrosa, QC ang kanilang livelihood center. Ayon kay Brgy. Chair Alejandro Cuizon, 10 kwarto ang nakalaan para sa pasyente nila na asymptomatic o may mild symptoms. 5 ay para sa babae, 5 naman sa lalaki

Kabilang sa nagdagdag ng sariling quarantine facilities ang Barangay Holy Spirit, Barangay Masagana, Barangay Milagrosa, Barangay Dioquino Zobel, Barangay Bagumbuhay, Barangay Duyan Duyan, Barangay Silangan, at Barangay Bayanihan.

Ang Barangay Milagrosa, pansamantalang ginawang quarantine facility ang kanilang daycare building.

May 5 kuwarto para sa mga babae, at 5 kuwarto para sa lalaki.

May sariling banyo, bentilador, toiletries, at food packs ang mga pasyente.

Hinahatiran din ng ayuda ang kanilang mga pamilya.

Plano rin ng barangay na magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa kanilang senior citizens, ayon sa chairman na si Alejandro Cuizon.

Ayon kay Dr. Rolly Cruz, head ng Epidemiology And Surveillance unit ng QC Health Department, dapat ay well-ventilated, may hiwalay na mga kama, running water at hiwalay na laundry area ang quarantine facility.

Malapit din dapat ito sa mga ospital at kayang puntahan ng Barangay Health EmergencyRescue Team at tauhan ng city health department.

Iginiit naman ng lokal na pamahalaan naang mga barangay quarantine facilities ay para lamang sa mga probable cases, asymptomatic patients, o kaya mild cases.

Kung malala ang mga sintomas ay dapat sila agad dalhin sa mga ospital.

Sa kabuuan, may 14,183 naitalang COVID-19 cases sa lungsod, at 3,083 rito ang active cases.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News