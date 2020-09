Health frontliners umapelang pag-isipan ang pagbawas ng distansya ng mga pasahero sa PUVs

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Umapela ang ilang grupo ng health care professionals sa gobyerno na muling pag-isipan ang desisyong pagbawas ng distansya sa mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Vice President ng Philippine College of Physicians, na agad silang sumulat noong Biyernes sa gobyerno matapos ang anunsiyo ng Department of Transportation na payagan ang mas malapit na pagkakaupo sa public transport.

Pangamba kasi nila na mawalan ng saysay ang mga nakamit nang muling magpatupad ng modified enhanced community quarantine sa Metro Manila noong Agosto.

Ayon kay Limpin, inirekomenda nilang panatilihin ang 1 metrong physical distancing na noon nang ipinatupad sa mga pampublikong sasakyan lalo’t hindi pa naman daw ganoon kalaki ang ibinaba sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

“'Pag hindi po natin [sundin] itong physical distance na ito, I don't know what is going to happen, talagang dadami na naman ang kaso and we will see na naman sa ospital, dadagsain na naman ho kami. Ayaw na namin ho na magpapa-declare na naman ho kami ng ECQ,” ani Limpin.

Maaalalang ginawang 0.75 metro mula 1 metro ang kailangang physical distancing para sa mga pampublikong sasakyan, batay sa inaprubahang panuntunan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF).

Binatikos ito ng ilang eksperto sa pangambang magkaroon ng hawahan sa coronavirus.

Sa isang briefing kasama si Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes, nagbabala na rin si Health Secretary Francisco Duque na magkakaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa pagbawas ng physical distancing sa mga sasakyan.

Pinanigan ni Duque ang isang pag-aaral na nagsasabing maaaring magresulta sa katumbas ng 686 karagdagang infection kada araw ang pagbabawas ng physical distancing sa 0.75 metro.

"At a 50 percent ridership -- ang papasakayin 50 porsiyento ng population dito sa NCR (National Capital Region) -- ang new cases every day will reach 686 per day. If you multiply that by 30 days, you will have about 20,580 cases," aniya.

Para naman sa grupong Healthcare Professionals Alliance against COVID-19, hindi pa panahon para bawasan ang physical distancing lalo na sa mga pampublikong sasakyan.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Anna Ong-Lim, miyembro ng grupo, na maiging pag-aralan muna ito nang mabuti bago ipatupad.

"Sana mas magandang mapag-aralan muna natin nang maayos para sigurado tayong 'pag ating i-implement na 'yung bagong polisiya, hindi naman magkaroon ng malaking implications in terms of pagkalat ng sakit at pagdami ng kaso,” ani Ong-Lim.