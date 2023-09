MAYNILA — Inaresto ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kutsilyo ang nakaalitang kapitbahay sa Barangay 836, Pandacan, Maynila nitong Martes.

Sapul sa CCTV ang panununtok ng 26-anyos na suspek sa biktima habang ito ay bumibili sa tindahan sa lugar.

"According to the suspect, na-challenge siya kasi tinatawanan-tawanan lang siya. Then hindi niya nakontrol ‘yung emosyon kaya nasuntok niya,” ayon kay PLT. Felipe Mendoza Jr., public information officer ng Pandacan police.

Gumanti ng sapak ang biktima at nagpalitan sila ng suntok. Maya-maya pa, naghabulan sila sa loob ng eskinita kung saan pinagtulungan umano ng mga kaibigan ng biktima ang suspek.

Hindi na nahagip ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari pero nauwi sa saksakan ang insidente.

"At that time naman, since may bread knife doon sa bag niya, ‘yun ang nabunot niyang pang depensa sa sarili niya ayon sa salaysay ng suspek," sabi ni Mendoza.

Nagtamo ng mga sugat sa ulo, tainga, leeg, at likod ang biktima na dinala sa ospital. Nadamay din ang ilang residente na sinubukang awatin ang dalawa.

Rumesponde naman ang isang barangay tanod at agad na inaresto ang suspek.

"Bilang tanod ako, sinafety ko siya kasi dudumugin siya ng tao e. Nakita ko ‘yung kutsilyo doon sa lapag, dinampot ko. Dinala ko siya sa pulis, tinurnover ko siya," ani Eduardo Calatero, barangay tanod.

Paliwanag ng suspek, matagal na silang may alitan ng biktima dahil sa pagpapadala umano nito ng maseselang mensahe sa kanyang live-in partner.

"'Yung kaaway ko pong ‘yun, kada magkikita po kami nun, tinatawanan po ako. Lalaki po ako, sinuntok ko agad siya. May mga tumulong na kaibigan niya, sinusuntok ako, dun ko na po binunot ‘yung bread knife," paliwanag ng suspek.

"Wala po akong intensyon na patayin po siya. Alam ko pong hindi siya mamamatay sa bread knife. Pang self-defense lang po," dagdag ng suspek.

Na-inquest na ang suspek nitong Miyerkoles na nahaharap sa reklamong frustrated homicide.

