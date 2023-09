Higit P3-M halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Taguig

MAYNILA - Nasa P3 milyong halaga ng umano'y shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa Taguig City ngayong Huwebes ng hapon.

Arestado sa isinagawang buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station ang dalawang lalaki sa Barangay New Lower Bicutan, Taguig City alas 5:30 ng hapon.

Ayon kay P/Col. Robert Baesa, ang hepe ng Taguig City PNP, nasa walong malalaki at isang maliit na plastic sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspek.

May timbang ito na mahigit 450 grams at nasa mahigit P3M ang market value. Edad 54 at 42 anyos ang mga suspek.

Ayon kay Baesa, itinuro ang lugar na pinagbebentahan ng droga ng isa sa mga nahuli nila dahil sa droga rin noong nakaraang linggo.

Sa Taguig mismo ang operasyon ng mga mga suspek ayon kay Baesa.

Nauubos daw ang ganito karaming droga sa loob lang ng isang buwan.

Dati nang naaresto ang dalawa dahil din sa ilegal na droga.

Ang 54-anyos na suspek ay nahuli noong 2001 habang ang nasa edad 42-anyos ay nahuli rin noong 2018 pero kakalabas lang sa kulungan noong nakaraang buwan.

Pinabulaanan nito ang mga nakumpiskang hinihinalang droga. Pero itinuro nito na sa kasama niyang naaresto ang mga nakuhang droga. Tiyuhin ito ng kanyang asawa.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.

Ayon kay Baesa, malaking bagay ang pagkakaaresto sa mga suspek para mabawasan ang ilegal na droga sa Taguig.

Patuloy naman ang imbestigasyon ngayon ng PNP kung may malaki pang grupo ang nagbebenta ng droga sa Taguig.

