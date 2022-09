Pinoy artist, iginuhit ang portrait ni Queen Elizabeth II gamit ang kape

MANILA - Nasa kabila mang panig ng mundo si Rens Tuzon, hindi napigil ang pakikiramay niya sa namayapang Reyna. Isa siya sa mga Pilipino na naantig at nakikiramay ngayon sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II.

Bata pa lang si Rens, napapanood na niya ang samut-saring kwento tungkol sa British monarch. Makulay daw kasi ang buhay ng namayapang reyna.

Bumisita sa UK Embassy sa Taguig City, Metro Manila si Rens Tuzon nitong Miyerkoles, upang makiramay at ipakita ang kanyang ginuhit na portraits ng namayapang reyna

Lungkot ang unang niyang naramdaman nang nabalitaan niya ang biglang pagpanaw ng Reyna, ilang buwan lang matapos ang kanyang Platinum Jubilee.

Kaya dito niya hinugot ang inspirasyon para sa kanyang bagong obra: ang portrait ni Queen Elizabeth II na ipininta gamit ang kape.

Coffee artist kasi si Rens at coffee painting ang kanyang sining.

“Iconic po kasi si Queen Elizabeth II, bata pa lang ako nasusundan ko na yung istorya niya pati ang nangyari kay Prince Charles at Princess Diana noon. She is admired and loved sa buong mundo, legendary po siya kaya naisipan ko siyang i-draw gamit ang coffee art,” sabi ni Rens Tuzon, coffee artist.

Naging radio broadcaster muna siya noon sa Pangasinan at La Union pero mas naging matimbang pa rin ang tawag ng pag-a-abroad para kumita ng mas malaki.

Naging OFW siya sa Taiwan, Macau at Hong Kong bilang Disc Jockey sa satellite radio stations. Palibhasa’y Fine Arts graduate may angking talento sa pag guhit kaya natanggap bilang interior designer sa Saudi Arabia noong 2005.

Pero sa Saudi pala niya mararanasan ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Napagbintangan siya ng kanyang amo na pasimuno sa pagtakas ng 12 OFWs, nag-breach of contract at rebelyon.

Nagtago ng ilang buwan, walang pera at naghihingi lang ng pagkain. Nagtapos lang ang kanyang kalbaryo nang tinulungan sila ng ating gobyerno at isang NGO noong 2009.

Si Rens Tuzon (pinakakanan, nakatayo at may suot na sumbrero) kasama ang kanyang mga kapwa OFW na nagtago nang mapagbintangang tumulong sa pagtakas ng ilan nating mga kababayan sa kanilang amo. (Photo: Rens Tuzon)

Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nahirapan siyang tumayo muli sa kanyang sariling mga paa. Buti na lang natisod niya ang coffee art na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Mula noon nakahiligan na niyang gawaing medium ang kape imbes na water color o pintura.

Anya may pangguhit kana may maiinom ka pang pampagising! Sa ganda ng kanyang mga likha, aakalain niyo bang gawa sa kape ang mga ito?

Mga sikat na personalidad at world leaders ang naiguhit na niya gamit ang kape, maging ang mga Pinoy komiks characters tulad ni Darna nagawa na niya.

Dahil sa kanyang galing napansin na siya sa social media at naitanghal na rin ang kanyang mga obra sa Paris, New York at London.

Ang New York coffee art exhibit noong 2018.

Dahil sa walang pasaporte at pamasahe, ang kanyang mga obra lang ang ibiniyahe sa mga lugar na ito. Pero nanalo naman siya bilang runner-up at naibenta ang kanyang mga obra sa exhibitions sa Paris, London at New York, ang perang kanyang nakuha ay ginamit niya upang makapagsimula muli sa buhay.

Coffee art ambassador siya ngayon ng isang coffee shop sa Laguna at abala siya sa pagtuturo ng mga bagitong artist sa pagguhit gamit ang kape.

"Sa mga bagitong artist ituloy lang ninyo ang passion nyo, huwag kayong papatalo sa mga pagsubok ng buhay,” payo ni Tuzon.

Ngayong taon, naimbitahan naman siya ng isang Russian artist upang makipag-collaborate sa isang coffee table book na kabibilangan ng 18 coffee artist mula sa iba-ibang bansa.

Siyam ng kanyang obra ay nakatakdang i-publish sa nasabing coffee table book sa Moscow.

