Panukalang SIM registration, muling tinalakay sa Senado

Muling dinipensahan ni Senator Grace Poe ang panukalang batas nito na naglalayong gawing mandatory ang SIM registration sa bansa.

Sa sesyon ng Senado nitong Miyerkoles, sinabi ni Poe na sakaling maging ganap ng batas ang kanyang Senate Bill 1310 o SIM Registration Act, mas masisiguro ang kaligtasan ng mga gumagamit nito laban sa mga scammer at iba pang kawatan.

“Unang-una ang pakay nito ay ang ating seguridad, sapagkat nakikita natin ang kapangyarihan ng mga salitang ipinapadala sa text. Nagagamit din ang teknolohiya na ito para sa gawaing krimen, terorismo, pagdetona ng bomba na nangyari na sa ibat-ibang lugar,” ani Poe

Aminado si Poe na hindi isang “silver bullet” ang kanyang panukala para masawata ang krimen na may kinalaman sa maling paggamit ng mga hindi rehistradong sim pero isa aniya itong magandang simula.

“It’s not a silver bullet but it’s a step in the right direction kasi po ang nagiging problema ng mga salarin - gagamitin nila ang isang number pero ‘pag gumawa sila ng kalokohan eh itatapon lang nila yung SIM na yun, kaya ito kahit hindi natin masupil lahat atleast mapipigilan na yung iba na nagpapadala ng ramdom texts,” dagdag ni Poe

Makatutulong din ayon kay Poe ang SIM registration sa mga delivery riders na malimit ding mabiktima ng mga scammers.

“May mga iba't-ibang sangay ng gobyerno, na tututok,depende sa kung anong klaseng violation.. halimbawa fraud or nag-scam - yung NTC ipo-forward yan sa telcos na hanapin yung number na yan tapos sila naman ay puwedeng iforward sa NBI or sa PNP….ngayon kung ito naman po ay terroristic activities.. dahil nalaman na phone detonated yun, siyempre ang mag-iimbestiga non puwedeng NBI, CIDG ganon po,” paliwanag ni Poe

Hindi na rin ginagamit ang katagang “SIM Card” dahil ayon kay Poe kailangang lawakan ang depenisyon ng sasaklawin ng panukalang SIM registration.

“Ngayon, meron ng e-sim, parang itetext na lang sayo yung numero na gagamitin mo na code, so there’s no physical card, we are actually catching-up with technology in this way by being broader in our definition,” ani Poe

Magiging mas mahigpit din ani Poe ang requirement sa mga bibili ng SIM.

Kailangan din munang irehistro ng SIM user ang kanyang numero bago ito ma-activate at magamit.

Makakasama aniya ito sa Implementing Rules and Regulations gaya ng mga ginagamit ng sistema o practice sa ibang mas mauunlad na mga bansa gaya sa Singapore.

Sabi ni Poe, sa kanyang pagkakaalam, wala namang naging reklamo ang mga consumer sa ibang mga bansa sa ganitong sistema.

Suportado din aniya ito ng mga telcos sa bansa at nagkaroon na rin aniya ng konsultasyon sa ilang grupo ng mga consumer na bagamat mayroong reservation ang ilan sa kanila ay nakumbinsi din matapos ang paliwanagan.

“The telco cmpanies are highly supportive of this, because their platform is not limited to just allowing text to be sent or voice calls to be made. Transactions are made in e-banking or even purchases using cellphone. As we know that Globe has GCash…Smart has PayMaya so for them it is actually advantageous to be able to pinpoint exactly who the user is so that if there’s any fraud that has to be investigated, they’ll be able to find those people much easier than if there was no registered number,” sabi ni Poe.

Tiniyak din ni Poe ang privacy ng lahat ng impormasyon ng SIM user dahil magkakaroon ng repository ng lahat ng impormasyon na nakapaloob sa SIM sa pamamagitan ng Public Telecommunications Entities na mag-iingat sa lahat ng datos.

Suportado naman ni Senator Koko Pimentel ang panukala ni Poe.

“I’d like to reiterate my support for this bill, this will address a lot of our concerns…hindi lang tungkol sa spam. From a possible use of tmobile echnology from terrorism to fraud to scamming…phishing to fake news,” ani Pimentel

Nagpahayag naman ng kanilang itensiyon na maging mga co-author ng panukala ni Poe sina Senador Francis Tolentino at Sen. Bong Go.

