Mga taga-London, matiyagang naghintay sa pagdating ng mga labi ni Queen Elizabeth II

EDINBURGH, SCOTLAND - Pinangunahan ni King Charles III ang prusisyon noong Linggo sa pagdadala ng labi ng reyna mula sa Palace of Holyroodhouse, binagtas ng prusisyon ang Royal mile patungong St. Giles’ Cathedral.

Kasama rin ng hari ang kanyang mga kapatid na sina Prince Andrew, Prince Edward at ang Princess Royal na si Princess Anne.

Ang prosisyon sa paglipat ng labi ni Queen Elizabeth II mula sa Palace of Holyroodhouse patungo sa St. Gile’s Cathedral sa Edinburgh, Scotland | Photo: Tolga Akmen, EPA-EFE

Puno ng emosyon ang prusisyon ng labi ni Queen Elizabeth II. Matapos ang service of remembrance para sa yumaong reyna, binuksan sa publiko para sa lying in state.

Kabilang ang ilang mga pinoy sa libu-libong pumila ng halos limang oras para masilayan sa maikling sandali ang British monarch.

Pinangunahan ni King Charles III (kaliwa) at Princess Anne, ang Princess Royal ang prosisyong naghatid sa mga labi ni Queen Elizabeth II mula sa Palace of Holyroodhouse patungo sa St. Giles Cathedral kasama ang ilang miyembro ng royal family sa Edinburgh, Scotland. | Photo: Adam Vaughan, EPA-EFE.

“It's quite overwhelming to see the coffin and the crown on the coffin. I got teary eyed. The security is very tight, you have to get wristbands, you have to go to the queue, and bags are checked. You are not allowed to use cell phone inside to take photos, you just have to walk quietly,” sabi ni Moniq Muyargas, nag-aaral sa Scotland.

Dinagsa ang St. Giles’ Cathedral sa Endinburgh ng mga gustong makita sa huling pagkakataon ang labi ni Queen Elizabeth II. | Photo: Moniq Muyargas ng University of Edinburgh

Sa gabi, nasaksihan ang Vigil of the Princess kung saan ang apat na anak ng Reyna sa pangunguna bagong hari na si King Charles III ay naging stand guard ng Reyna sa loob ng sampung minuto.

WINDSOR CASTLE

Sa Windsor sa Berkshire, walang humpay rin ang pagdating ng mga tao. Napuno ng bulaklak ang harap ng Cambridge gate ng Windsor Castle. Bumisita rin ang mga Pilipino mula sa iba’t ibang lugar sa UK.

Windsor Castle

“We are here to give sympathy to the royal family so at least they know how much people love the queen. Eventhough we cannot see her coffin, her wake, still we did this for her,” sabi ni Shirley Correa, Pinay sa UK.

“Even though she’s not related to you, but you know, I’ve been here for half of my life, so I’m really attached to the royal family,” sabi ni Josephine Naval, Pinoy sa UK.

BUCKINGHAM PALACE

Sa paligid ng Buckingham Palace, wala ring patid ang pagpupugay sa Reyna ng mga Pinoy na nagmula pa sa iba’t ibang lugar.

“We want to watch the coming of the late Queen Elizabeth from Scotland. What we can't forget about her is recognising that we Filipinos have a great contribution to the healthcare system,” sabi ni Anabelle Rasol, taga-London.

Kasama rin sa mga nakipagdalamhati ang mga taga-Philippine Embassy sa London.

“We at the Philippine Embassy express our heartfelt condolences to the people of the United Kingdom and the royal family for this inconsolable loss. We are one with all of them,” sabi ni Charge d’ Affaires Rhenita Rodriguez, Philippine Embassy in The United Kingdom.

Mas lalo pang humihigpit ang seguridad sa London habang naghihintay ang lahat sa labi ng reyna. Inilipad siya kasama ang anak na si Princess Anne para ihatid sa kanyang headquarters sa Buckingham Palace.

Martes ng gabi, September 13, dumating ang labi ng reyna sa London.

Ang karo na lulan ang mga labi ni Queen Elizabeth II habang paparating sa Buckingham Palace gates sa London, September 13, 2022. | Photo: Olivier Hoslet, EPA-EFE

Dito isang gabing mamalagi ang mga labi ng reyna at alas-dos ng hapon, may prosisyun din mula sa Buckingham Place papuntang Palace of Westminster para doon simulan ang apat na raw na vigil hanggang Lunes ng umaga.

Alas-onse ng umaga ng September 19, nakatakdang ilibing ang reyna sa King George VI Memorial Chapel sa St George's Chapel sa loob ng Windsor Castle.

Sa Westminster Abbey naman gagawin ang funeral service.

