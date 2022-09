Mga Pinoy sa South Korea, todo abang sa concerts ng Pinoy celebrities

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Inaabangan ng maraming Pinoy sa South Korea ang pagtatanghal ng ilang Filipino celebrities ngayong nagluluwag na ng restrictions ng COVID-19 pandemic. Paraan umano ito para maibsan ang lungkot ng mga Pinoy na nangungulila sa mga kaanak sa Pilipinas. Maraming mga aktibidad ng mga kababayang Pinoy sa South Korea ang natengga sa kasagsagan ng pandemya sa loob ng dalawang taon.

“Taun-taon kami gumagawa ng event para sa ating Filipino communities to establish linkages with other communities, organizations, and agencies to support some needs and projects of the migrant workers, among others...pagkatapos ng dalawang taong hindi namin ito nagawa dahil sa pandemya,” pahayag ni Seoul Filipino Community President Roger Amboy.

Balik-saya rin ang iba pang aktibidad, para ipakita ang kultura at talento ng mga Pinoy kahit nasa South Korea.

“Ngayon po kami ay masaya. Dito lang po namin makikita magtitipon muli kaming mga mamayang Pilipino,” sabi ni Ilocano in South Korea President Cherry Tolentino.

“Sa darating na concert ayan napakasaya naming mga Filipino dito sa Seoul Catholich church dahil...3 years kami nangulila sa isa’t-isa, kasi stay home lang kami,” sabi naman ng OFW na si Jasper Nepomuxenos.

Umaasa ang organizers na dadalo ang mga Pinoy lalo't isa ito sa mga pagkakataong nagkakasama-sama ang mga Pinoy kahit nasa labas man ng bansa.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.