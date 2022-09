Mga Pinoy sa Scotland, kasama sa nakidalamhati sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II

SCOTLAND - Sa unang pagkakataon mula ng namatay si Queen Elizabeth II nasilayan ang kanyang kabaong na nababalot ng Royal Standard of Scotland.

Nagsimula ang unang bahagi ng kayang funeral cortege galing sa Balmoral castle Linggo ng umaga patungo sa Holyroodhouse Palace na official residence ng Reyna sa Edinburgh, ang kabisera ng Scotland.

Ang kabaong ni Queen Elizabeth II na binalot ng Royal Standard of Scotland sa Palace of Holyroodhouse sa Edinburgh | Photo: Corporal Nathan GM Tanuku, RLC/British Army handout/EPA-EFE

Naglakbay ang funeral cortege ng 280-kilometro, na tumagal ng anim na oras. Nakasunod ang sasakyan ni Princess Anne, ang nag-iisang anak na babae ng Reyna.

Kabilang sa mga matiyagang naghintay sa namayapang Reyna ang mga Pilipino na nakatira sa Scotland. May ilang mga turista rin na galing pa sa Pilipinas.

“Nandito kami sa Holyrood, hinihintay namin si queen, paparating na in less than an hour. So may mga kasama ako dito, mga Pinay,” sabi ni Penny Taylor, vlogger na nakatira sa Edinburgh.

Dumating ang labi ng Reyna sa Holyroodhouse Palace sa Scottish capital pasado alas kuwatro ng hapon para pansamantalang ihimlay sa Throne Room ng palasyo.

Ang karo na lulan ang labi ng namayapang reyna habang binabagtas ang daan patungong Holyroodhouse sa Edinburgh | Photo: Paul Ellis/AFP

Dito sinalubong ng mga nagpupugay na Scottish subjects ang Reyna na direct descendant ni Mary, Queen of Scots.

Dumalo ang bagong hari ng United Kingdom sa special session ng Scottish Parliament.

Pinangunahan ni Scottish First Minister Nicola Sturgeon ang Scotland sa pagdadalamhati at pagbibigay-pugay sa namayapang reyna.

Nagbigay ng motion of condolence si Sturgeon kay King Charles III. Ayon kay Sturgeon, si Queen Elizabeth II ang naging gabay at dahilan ng pagkakaisa ng buong bansa sa loob ng 70-taon.

“Her majesty has been our constant, she has been the anchor of our nation”, sabi ni Sturgeon sa kanyang talumpati sa harap ni King Charles III sa Scottish Parliament.

Hindi naman makapaniwala ang mga Pinoy na maging bahagi ng kasaysayan.

“Sobrang surreal, kasi like seeing the actual royalty in front of you. There’s quite a somber mood. Medyo malungkot ang city and evidently with the weather. The past couple of days medyo maaraw pero parang nakikiramay rin yung weather ng Scotland sa pagkamatay ni queen,” sabi ni Angelo Victoria, nag-aaral sa Edinburgh.

Sa Scotland habang tuloy ang pagpupugay sa labi ng namayapang Reyna, sa Buckingham naman hindi mapigil ang dagsa ng mga tao.

Para sa mga Pilipino na galing pa sa ibang bansa, makasaysayan ang kanilang nasasaksihan.

“It’s history, the longest reigning (British) monarch died,” sabi ni Maureen Bordeos, taga-Las Vegas, Nevada.

Sisimulan naman ni King Charles III ang pagtupad niya sa “Operation Spring Tide” bilang bagong monarch. Ito ang codename para sa kanyang unang pagbisita sa apat na bansa ng United Kingdom nitong Linggo.

“Operation Kingfisher” ang codename sa kanyang Scotland trip. “Operation Dragon” ang pagbisita niya sa Wales at “Operation Shamrock” ang tawag sa biyahe niya sa Northern Ireland.

Nasaksihan naman ang tradisyunal na pagbasa ng proklamasyon ni King Charles III na sinimulan nitong Sabado, September 10 sa St. James’s Palace.

Kasado na ang state funeral ng reyna sa September 19 sa Westminster Abbey. Bago ito may apat na araw na burol sa Palace of Westminster.

(Kasama ang ulat ni Joefer Tacardon sa London)

