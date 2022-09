6 menor de edad na-rescue sa cybersex den na ina umano ang nagtayo

Courtesy: PNP-WCPC

Nasagip ng mga awtoridad ang 4 na lalaki at 2 babaeng biktima ng sexual exploitation — na may edad 9-buwan hanggang 16 anyos — sa Purok 3, Sta. Monica, Concepcion, Tarlac nitong Martes ng hapon.

Ang operasyon ay isinagawa ng Philippine National Police Women and Children Protection Center matapos makatanggap ang Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) ng referral ng umano'y online sexual abuse sa mga bata na kinasasangkutan ng ilang dayuhang perpetrator na nakikipag-ugnayan sa Pilipinong bugaw.

"Ang makikita lang po doon na info ay regarding po dun sa pagda-download o pagse-share ng mga CSAE materials (children sexual abused and exploitation materials) na involved po 'yung mga bata," ani PMaj. Winnie Lampuyas, public information officer ng PNP Women and Children Protection Center.

"Before nagkasa ng operation, may mga surveillance pang nangyari para alamin kung totoo 'yung information na naibigay," dagdag niya.

Ang mismong 35 anyos na ina ng 6 na menor de edad na biktima ang siyang suspek o facilitator umano ng nasabing online sexual abuse.

Napag-alaman din na April 2021 pa nag-o-operate ang suspek para sa isang Norweigan hanggang sa dumami na umano ang mga dayuhang parokyano nito.

Pansamantalang nasa shelter ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasagip na menor de edad, habang inihahanda na ang mga kasong haharapin ng inang suspek.

Nitong October 2021, naaresto na ang unang Norweigian perpetrator na nakatransaksiyon ng suspek.

—ulat ni Gracie Rutao

