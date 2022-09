Arestado ang dalawang lalaki matapos makumpiskahan ng mga marijuana bricks na may halagang lagpas P7.7 milyon sa Sadanga, Mountain Province nitong Martes, ayon sa awtoridad.

Pawang taga-Quezon City ang mga suspek na may edad 21 at 31.

Ayon sa Sadanga Police, napara ang kotse ng mga suspek sa border checkpoint sa Sitio Ampawilen, Barangay Poblacion, bandang alas-6 ng umaga.

“Actually, noong nakaraang buwan, may mga information na ‘yang sasakyan na-monitor na pumupunta sa may area ng Kalinga, na pwede silang nag-purchase ng mga marijuana. Kaya doon, inabangan ko ‘yang sasakyan, talagang under surveillance,” sabi ni Police Lieutenant Bonifacio Fanged, hepe ng Sadanga Police.

Nang inspeksyunin, nadiskubre sa rear trunk ng kotse ang tatlong sako na naglalaman ng 67 bricks ng marijuana.

“Ni-request for inspection at pina-check naman ‘yung sasakyan nila. At dun nakita ‘yung contraband, nakalagay sa rear trunk. Talagang grabe ‘yung amoy niya, fresh na fresh ‘yung marijuana. Although naka-pack, sisingaw pa rin ‘yung aroma,” ani Fanged.

May kabuuang timbang na mahigit 64 kilograms ang marijuana bricks na nakabalot lang ng transparent plastic.

Nagkakahalaga ang mga ito ng P7,713,960, batay sa pagkwenta ng Philippine Drug Enforcement Agency Mountain Province.

“Ang sabi po nila nung nag-interview kami sa kanila, familiar sila sa lugar ng Buscalan. Iuwi nila sa Quezon City [‘yung marijuana bricks],” ani Fanged.

Dinala sa PDEA Cordillera ang mga suspek para sa drug testing, gayundin ang mga nakumpiskang marijuana bricks para naman sa qualitative examination.

Ngayong Miyerkoles, inaasahang maisasampa na sa piskalya ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga suspek.

- ulat ni Harris Julio

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC