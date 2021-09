Truck driver na sangkot sa banggaan sa Pasig sumuko

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Hawak na ng Pasig City police ang driver ng trak na nakabanggaan ng kotse sa C5 flyover na ikinamatay ng 2 babae at ikinasugatan ng 2 lalaki Lunes.

Sumuko na sa pulis ang driver ng truck na sangkot sa banggaan ng kotse sa C5 flyover sa Pasig na ikinamatay ng 2 pasahero at ikinasugatan ng 2 pa. pic.twitter.com/lDyLYvZhS1 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 13, 2021

Sumuko sa istasyon ng pulis si Anacleto Espanto, 42, alas-6 ng gabi, mga 16 na oras mula nang mangyari ang banggaan.

Sinabi ng driver na nabangga siya ng kotse mula sa likuran, imbes na ang truck ang humagip at kumaladkad dito na unang sinabi sa mga rumesponde ng mga nakaligtas na pasahero ng kotse.

Nagmamaneho para sa steel company si Espanto.

Ayon sa kaniya, naghahatid siya ng bakal nang umakyat siya sa flyover at mabangga.

Pero dahil aniya sa takot, umalis si Espanto at tumuloy pa rin sa paghahatiran. Bumalik pa siya sa garahe nila sa bayan ng Cainta, Rizal, bago siya nagdesisyon na sumuko sa pulis.

Ayon kay Police Lt. Mario Golondrina, officer-in-charge ng Pasig police vehicle traffic investigation unit, nakita nilang may nasirang gulong sa likuran ng 16-wheeler truck ni Espanto.

May mga gasgas din sa ilalim ng trailer.

Pero batay naman sa salaysay ng driver ng kotse sa pulis, pumutok ang gulong ng truck kaya nahagip ang kotse.

Nasa ospital pa rin ang driver at lalaking pasahero na parehong may multiple injuries.

Nagkaharap ang pamilya ng mga nakasakay sa kotse at si Espanto noong sumuko siya pero ayon kay Espanto hindi na siya nagsalita noon.

Nakatakdang isailalim si Espanto ngayong Martes sa inquest proceedings para sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide with serious physical injuries and damage to property.