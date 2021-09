Pinilahan ng mga tao ang voter's registration booth ng Comelec sa Robinson's Plaza sa Maynila noong Sept. 11, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Inadopt ng mga senador nitong Martes ang resolusyon na humihimok sa Commission on Elections (Comelec) na palawigin ang voter's registration hanggang sa katapusan ng Oktubre.

Laman ng Senate Resolution No. 851 ang hiling na palawigin ng isang buwan ang voter registration na nakatakdang magtapos dapat sa Sept. 30.

Ito anila'y para mapigilan ang disenfranchisement o ang posibleng pagkait sa mga tao ng kanilang karapatan bumoto dahil sa COVID-19 pandemic.

Hirit pa ng mga senador, ang isang buwang pagpapalawig ng registration ay hindi naman makakaapekto sa preparasyon ng Comelec.

Sa katunayan sa mga nakalipas na eleksyon ay bandang Oktubre o lagpas pa ng Oktubre ang ginawang deadline ng pagpaparehistro.

Halimbawa umano ay ang mga sumusunod:

2001- voter registration deadline Dec. 27, 2000

2004- voter registration deadline Oct. 31, 2003

2007- voter registration deadline Dec. 31, 2006

2010- voter registration deadline Jan. 9, 2010

2013- voter registration deadline October 31, 2012.

2016- voter registration deadline Oct. 31, 2015

Kinilala rin anila ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Comelec na magtakda ng deadline sa voter registration basta hindi lalagpas sa 120 days bago ang aktwal na halalan.

Mahalaga, ayon sa mga senador, na palawigin ang voter registration dahil ang higit 5 at kalahating buwan na suspension ng pagpaparehistro ay katumbas ng 28.3 percent ng kabuuang registration period at idagdag pa ang suspension sa mga enhanced community quarantine (ECQ) at modified ECQ areas gaya ng Metro Manila.

Dahil anila dito kaya't lalabas na nasa 38.6 percent ng kabuuang registration period ang nawala at nasayang.

Umarangkada na noong linggo ang pagbabalik ng voter registration sa mga lugar na nasa ilalim ng MECQ, tulad ng Metro Manila, na dinumog ng maraming gustong maging botante.

Ang voter registration sa MECQ areas ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, mula Lunes hanggang Sabado.

--- Robert Mano, ABS-CBN News

