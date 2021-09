Hindi pa nakatuntong sa classroom ang 4 na taong gulang at kindergarten student na si Stephen Mayor.

Sa bahay na siya natutong magbasa, magkulay at makihalubilo.

"Naglalaro po kami teacher-teacher-an, kasali din siya," kuwento ni Lieza, ina ni Stephen.

"Medyo mahirap po [mag-aral sa bahay] kasi may mga tanong ang bata na hindi ko masagot kung bakit. Tapos hindi ko rin naman masasabi kung ano 'yong COVID," ani Lieza.

Ang Grade 1 student naman na si Jayanne Reyes ay noong kindergarten lang nakaranas ng face-to-face classes.

"Gusto ko po makita... mga classmate ko po," ani Reyes.

Para naman sa magulang na si Rosanna Flores, mas aktibo ang mga bata noong may face-to-face classes.

"Ngayon po, nababawasan iyong ability nilang mag-aral," ani Flores.

Ayon naman kay Zenaida Acosta, na halos 2 dekada nang guro ng early childhood education, mahirap talagang bantayan ang pagkatuto ng mga bata sa distance learning.

Hindi rin naman nila maoobligang mag-online lagi ang mga magulang dahil sa limitadong access.

Higit sa pagkatuto, nag-aalala rin si Acosta sa social skills ng mga bata, na hinahasa sa early education.

"Dito pa lang, nabu-boost mo na iyong confidence nila. Iyong dating mahiyain, pagdating sa big school, kahit paano nagsasalita na," ani Acosta.

Aminado naman ang Department of Education na isa sa pangunahing hamon ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa.

"We are always consulting with our partners and taking their opinions, taking their advice," ani Education Secretary Leonor Briones.

Nagsasagawa na rin ng review at update sa K-12 curriculum

Nauna nang sinabi ng United Nations Children’s Fund na ang Pilipinas at Venezuela na lang ang 2 bansa sa mundong wala pang itinakdang petsa para sa face-to-face classes.

Iginiit naman ng DepEd na maingat at unti-unti ang magiging pagbabalik sa nakagawiang porma ng pag-aaral.

Pumalo naman na sa 25.5 milyon ang mga estudyanteng nag-enroll, katumbas ng 97.5 porsiyento ng mga naitala noong nakaraang taon.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News