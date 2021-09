MAYNILA — Sinita ng ilang mambabatas nitong Martes ang Department of Education (DepEd) kung bakit hanggang ngayon ay di pa nagbabalik ang face-to-face classes sa bansa.

Sa budget deliberations ng Kamara, inusisa ni ACT Teachers partylist Rep. France Castro ang mga opisyales ng departamento kung bakit Pilipinas na lang, kasama ang Venezuela, ang natitrang mga bansa sa daigdig na di pa nagbubukas ng mga paaralan.

Aniya, pati Venezuela, naka-schedule nang magbukas ng paaralan ngayong Setyembre.

"Ang tinatanong ko eh kung nagkaroon na tayo ng mapping sa lahat ng eskuwelahan, kasi ganu'n ang ginagawa ng ibang bansa. Kasi kung di natin gagayahin 'yung iba't ibang bansa, magiging kulelat tayo," ani Castro.

Sagot naman ni Education Secretary Leonor Briones, may kaniya-kaniyang bersiyon ang bawat bansa ng face-to-face classes. Bukod sa dapat handa ang mga paaralan, dapat may nakasulat na consent ng mga magulang.

May mga napili na raw silang paaralan para sa pagbabalik ng face-to-face classes.

ISYU SA GADGETS, OVERTIME PAY

Bago nito, sinabi ng DepEd na hindi nila mabibigyan lahat ng guro ng gamit para sa distance learning. Gamit lang din ang sagot ng DepEd dahil DICT ang may kargo sa internet.

"If we would be looking at our computer devices that would be delivered, we think we can supply to 97 percent of our teachers and this would amount to 223,000 laptops, 124,000 desktops, 489,000 tablets," paliwanag ni DepEd undersecretary Annalyn Sevilla.

Nagkasagutan naman ang DepEd officials at si Castro nang mausisa ang overtime pay ng mga guro.

"Malinaw na niloloko ng DepEd ang teachers dahil 3 months na po ito na kami nag-dialogue with the CSC at hanggang ngayon, wala pa pala silang pag-uusap. Panloloko ito sa mga teachers," sabi ni Castro.

"There is no such thing as nangloloko ang DepEd... Hindi po ganoon kasimple 'yung usapin na may budget ba for overtime pay, we have to establish the basis for that in as much as what is provided under the law. We will resolve this issue and revisit this," paliwanag ni DepEd Undersecretary Nepo Malaluan.

Mahigit P630 billion ang hirit na budget ng DepEd para sa 2022.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News