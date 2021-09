BOQ dinepensahan ang P370 singil sa 'yellow card'

MAYNILA — Dalawang beses nang nagpa-appointment online si Mary Jane Morales para makakuha ng international certificate of vaccination o yellow card mula sa Bureau of Quarantine (BOQ).

Ang una niya kasing nakuhang schedule, malapit nga sa bahay nila sa Maynila pero sa Nobyembre pa. Sa pangalawa niyang tangka, suwerteng nakapagpa-schedule siya nitong Martes sa isang mall sa Quezon City.

Sa parehong subok, nagbayad siya ng P300 bawat transaksyon.

Nagmamadali na kasi siyang makalipad papuntang Hong Kong para sa naghihintay na trabaho na domestic helper.

"Magastos... Marami na ako nagastos, last year pa ako nag-a-apply, marami nang naubos na pera, nakapagbenta rin ng gamit, motor, kasi may babayaran sa pamasahe sa training, sa medical," hinaing niya.

Ayon sa BOQ, matagal nang may bayad ang yellow card, at hindi puwedeng bawasan o tanggalin ang singil sa serbisyong ito.

"Traditionally, may bayad naman, wala pang COVID…. May security features, may overhead expenses tayo para ma-maintain nang maayos. Ang BOQ umaasa sa kanilang income para makapag-operate at serbisyo. Kung babawasan natin 'to baka magkaproblema tayo," paliwanag ni BOQ director Ferdinand Salcedo.

Ang yellow card ay 1930s pa ini-issue sa mga seafarers bilang pruweba na nakapagpabakuna sila laban sa yellow fever o sa polio.

Pero hindi lang seafarers ang iniisyuhan nito dahil kailangan na rin ito ng mga bansang naghahanap ng mga pruweba ng COVID-19 vaccination.

Dahil sa limitadong kapasidad ng BOQ at limitadong espasyo, nililimitahan din ang mai-issue-han nito kada araw.

Sa buong bansa, 2,000 kada araw na ang maia-accommodate ng BOQ para sa yellow card.

Inaabisuhan ang mga mag-a-apply na bigyang daan muna ang mga kailangang-kailangan na makaalis at maghintay ng online confirmation bago magtungo sa mga satellite office.

Sa ngayon, yellow card muna ang ini-issue ng gobyerno sa mga bibiyahe sa mga bansa o lugar na magre-require ng vaccination card habang isinasaayos pa ang VaxCertPH na layong mag-issue ng vaccination certificate na walang bayad at tanggap sa ibang bansa.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News