Bakunahan sa Pateros, bukas sa walk-in na residente

MAYNILA - Binuksan para sa mga walk-in na Pateros residents ang 2 vaccination center sa bayan ngayong Martes hanggang Miyerkoles.

Kailangan lang magdala ng valid government ID na nagpapatunay na nakatira sa Pateros, ayon sa lokal na gobyerno. Hindi kasama rito ang barangay ID at barangay certification.

Ang pagbubukas ng walk-in vaccination ay paraan upang maengganyo ang nasa 14,000 taga-Pateros na hindi pa nagpapabakuna, ayon kay Edgar Noel Castillo ng Pateros public information office.

Umabot na sa 80 porsyento ng target ng bayan ang bilang ng mga residenteng nakakompleto ng bakuna.

Marami kasi sa mga nagpaparehistro sa bakuna ay hindi nakakapunta sa araw ng schedule. Bukod dito, may ilang hirap din makapagparehistro online.

Nagbabakuna ngayon sa Pateros Catholic School Annex sa Barangay San Pedro at sa AMC Gym sa Barangay San Roque.

Pateros allows walk-ins for residents at its 2 vaccination centers on Tuesday & Wednesday to encourage around 14,000 remaining residents to get jabbed. pic.twitter.com/3HQfYyDPTG

Karamihan mga second dose ang dumating sa Pateros Catholic School vaccination site umaga ng Martes.

Pero sinamantala pa rin ang walk-in ng ilang mga residente gaya nina Alma Pasayon at Ressey Reyes. Si Pasayon ay umabsent pa sa trabaho para makapagpabakuna.

"Hindi po ako nakakapag-register, so magwa-walk-in ako ngayon. Mayroon din kasi akong baby kaya kailangan magpa-vaccine. Siyempre mas magandang vaccinated ka," ani Reyes.

Data of ABS-CBN Investigative & Research Group shows Pateros has vaccinated close to 60,000 people as of Sept. 7, or nearly 30% more people than its adult population. pic.twitter.com/Qyv45H1l1w