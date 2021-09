Patay ang 2 teenager mula Palo, Leyte matapos saksakin ng kinakasama ng kanilang ina, sabi ngayong Martes ng pulisya.

Ayon sa ulat ng mga pulis, may edad 15 at 16 ang mga biktima na sinaksak ng 33 anyos na live-in partner ng kanilang ina noong gabi ng Sabado sa may Barangay Barayong.

Patuloy namang ginagamot sa ospital ang ina ng biktima at 9 na buwang gulang na sanggol.

Sa inisyal na imbestigasyon, nag-away ang ina at suspek dahil sa problema sa pera kaya pinagsasaksak ng kinakasama ang mga teenager.

Patuloy naman ang manhunt operation ng mga awtoridad laban sa suspek, na tumakas matapos ang krimen.

— Ulat ni Ranulfo Docdocan

