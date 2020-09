TINGNAN: 'Drive-in mass' sa Tacloban City

Isinigawa ang drive-in mass sa Tacloban City para sa mga debotong hindi puwede lumabas at makapagdasal sa loob ng simbahan. St. Jose Maria Escriva Mission Station Apitong

TACLOBAN - Kung mayroong drive-in cinema sa ibang lugar, sa lungsod na ito ay mayroon namang "drive-in mass."

Nagsimba sa loob ng kani-kanilang sasakyan ang mga debotong Katoliko sa St. Josemaria Escriva Mission Station sa Brgy. Apitong, Tacloban City nitong Linggo.

Ayon sa parish priest na si Fr. Kim Margallo, ito ay upang magkaroon ng pagkakataon ang mga deboto na makapagsimba sa gitna ng pandemya.

Nakasailalim sa general community quarantine ang Tacloban City kaya bawal lumabas ang nga senior citizen at mga menor de edad. Dahil dito, nagpasya ang kura paroko na isagawa ang 'drive-in mass'.

"The mass being the highest form of prayer must be celebrated in its normal way. A liturgy of the mass must be an experience that requires full, active, conscious and must be in communion with one another physically," ani Fr. Margallo.

Isinasagawa ang drive-in mass tuwing alas-6 ng gabi kada Linggo. Pinapayagan naman ang iba na magsimba sa loob ng simbahan pero limitado lamang ang puwedeng pumasok.

Ang mga papasok ay dapat may quarantine pass at nakasuot ng face mask. May sanitizer sa ilang bahagi ng simbahan bilang pagsunod sa health protocols.

"This is the new evangelization that the church has been calling us to do. To be able to serve the people of God in the best place possible," dagdag ni Fr. Margallo.

