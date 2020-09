Pinaluwag na public transport distancing rules binatikos; 'health protocols' susundin ayon sa DOTr

MAYNILA — Pinuna at binatikos nitong Lunes ang pagpapatupad ng DOTr ng pinaluwag na physical distancing rules sa mga pampublikong sasakyan, na ayon sa ilang ekperto ay tila hilaw pa sa kasagsagan ng pandemya.

"Kung titignan ang curve ng pandemic, masyadong maaga pa. Malamang dumami lalo ang kaso at bumagal ang recovery kung gawin na ito ngayon," ani Dr. Antonio Dans ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC).

Mula isang metro, magiging 0.75 metro na ang physical distancing sa mga pampublikong sasakyan, batay sa inaprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF).

Pero ang grupo ng mga commuter, nababahala sa bagong polisiya.

"Imbes po na bawasan ang physical distancing bakit po hindi na lamang damihan ang supply ng public transport para yung ganun karaming pasahero na kailangang bigyan ng biyahe ay makapag-practice pa rin ng social distancing na 1 meter," sabi ni Jedd Ugay, spokesperson ng Move As One Coalition.

Ayon naman kay Dr. Tony Leachon, dating adviser ng national task force sa COVID-19 response, walang pag-aaral na susuporta sa naging desisyon ng DOTr at IATF.

"Nowhere in the world literature that I went around to read that less than 1 meter would be beneficial in terms of risk reduction for prevention of COVID," aniya sa isang tweet.

Pati ang ilang alkalde sa Metro Manila, may agam-agam sa pagbabawas ng distansya sa pagitan ng mga pasahero.

"Meron po kaming apprehension diyan dahil iyon physical distancing, hindi po mapapairal… Alam naman po natin na hindi pa rin po natin nafa-flatten itong ating COVID-19 [curve] so we have to sustain iyong ating physical distancing," ani Parañaque Mayor Edwin Olivarez, chairperson ng Metro Manila Council.

"It doesn't make sense totally, I'm sorry to say that," sabi naman ni Navotas Mayor Toby Tiangco sa naturang polisiya.

Ang Department of Health, hindi tahasang kinontra ang DOTr, bagkus ay pinayuhan lang ang commuters na kung kaya ay panatilihin ang 1-meter physical distancing protocol tulad ng dati.

"Be extra vigilant in situations where distancing cannot be practiced, and if possible choose to participate in activities or use transport options that can afford at least 1 meter distancing," anila sa isang pahayag.

Binatikos naman ni Leachon ito at sinabing "mahina" ang pahayag ng DOH at sinabing maaaring magdulot pa ito ng kalituhan.

"There’s no categorical statement from DOH to oppose the DOTr on these flawed public transport guidelines. The DOH statement is weak, confusing and arbitrary, and sends wrong and mixed messages to the community," ani Leachon.

Tulad naman ng DOH, sinabi ni Dans ng HPAAC na panatilihin ang dating distansya kung kakayanin.

"Kung kaunti ang pasahero, ituloy niyo pa rin yung 1-meter distancing or even farther... Umubo o bumahing nang tama, 'wag naman sa mukha ng katabi nyo. Takpan ang bibig," aniya.

Pero para kay Dr. Edsel Maurice Salvaña, infectious diseases specialist mula sa Philippine General Hospital, dapat sana ay hindi muna malawakan ang pagpapatupad ng polisiya.

"I do not think a broad rollout with ever decreasing distances in a matter of weeks is prudent... We need to wait at least 2 to 4 weeks from initial pilot implementation to properly see any spikes in cases since we know it takes time for people to develop a disease," ani Salvaña.

Pero ang DOTr, nanindigang ginawan nila ng pag-aaral ang polisiya bago inirekomenda sa IATF.

"This program has undergone a thorough and rigid process... This is to help [the] recovery of our economy. We decided to push for the optimization of physical distancing among commuters in public transport, provided we still enforce the no face shield and no face masks [policies]," ani DOTr assistant secretary Mark Pastor.

Sabi pa ni DOTr Undersecretary Artemio Tuazon Jr., nagmula mismo sa taumbayan ang hiling na paramihin ang mga pasaherong maaaring sumakay sa public transportation.

"Nagmula po yang request na yan sa ating mga mamamayan dahil nga po nagbubukas na po yung ating ekonomiya, kailangan din po makapasok sa trabaho yung mga tao natin, ang mga mamamayan natin... Hindi lang natin basta nire-reduce 'yung ating physical distancing. Marami po tayong in-implement na protocol diyan, andiyan na po yung mandatory use of face mask, face shield," ani Tuazon.