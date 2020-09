Pemberton dadaan sa court martial proceedings sa Amerika

Watch more in iWant or TFC.tv

Hindi pa tuluyang lusot sa pananagutan ang Amerikanong sundalong pumatay sa isang Filipino transwoman bagaman nakalaya at pinauwi na sa kaniyang bayan, sabi ngayong Lunes ng Malacañang.

Noong Linggo, nakaalis na ng bansa si Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton — na nahatulang guilty sa pagpatay kay Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City — matapos siyang bigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na dating abogado ng pamilya Laude, haharap pa rin sa court martial proceedings si Pemberton sa Amerika.

"Pag-uwi raw po ni Pemberton, tuloy pa rin 'yong kanyang court martial proceedings at doon po malalaman kung mayroon pang additional na parusang ipapataw sa kanya at 'yong kanyang qualification to remain in service," ani Roque sa Palace briefing.

Kinumpirma rin ni Roque na nagbigay ng tulong pinansiyal si Pangulong Duterte sa pamilya Laude, pero itinanggi niyang nangako ang pangulo na mananatiling nakakulong si Pemberton habang nasa puwesto ito, taliwas sa pahayag ng ina ni Laude.

"Ang alam ko po walang ganyang promise ang presidente. Ang pangako po ng presidente, bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Jennifer Laude at nakulong naman po si Pemberton ng halos 6 na taon," ani Roque.

Bago umalis ng Pilipinas si Pemberton, inilabas ng abogado niyang si Rowena Garcia-Flores ang sulat mula sa na-pardon na convicted killer.

Sa sulat, nagpasalamat si Pemberton kay Duterte sa pagbibigay ng pardon sa kaniya.

Nauna nang sinabi ni Duterte na binigyan ng pardon si Pemberton dahil hindi raw naging patas ang pagtrato ng mga awtoridad dito sa dayuhang sundalo.

Ayon sa kapatid ni Jennifer na si Marilou, masyadong scripted ang liham at tila sinulat ito ng abogado ni Pemberton na si Rowena Flores.

Hindi rin kumbinsido ang abogado ng mga Laude na si Virginia Lacsa-Suarez na si Pemberton ang nagsulat ng liham.

Para naman sa pamilya Laude, hindi nababago ng paglaya ni Pemberton ang naging hatol ng korte.

"Hindi mawawala ang katotohanan na naipanalo ng mga Laude, naipanalo ng mamamayang Pilipino ang kasong ito. Hindi makakaila na convicted si Pemberton, na siya ang pumatay," ani Suarez.

Para kay Suarez, nakamit pa rin ng pamilya Laude ang hustisya.

"Hindi tayo bumigay, hindi bumigay ang mga Laude, it is this administration ang bumigay... kaya 'yong feeling of betrayal nandoon pa," aniya.

Umaasa naman si Flores na makakaahon si Pemberton sa nangyari at magiging kapaki-pakinabang sa lipunan.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News