Pagawaan umano ng pampasabog sa Basey, Samar nadiskubre

BASEY, Samar — Napigilan ng mga militar at pulisya ang di umano'y planong pagpapasabog ng mga rebelde sa ilang lugar sa Samar noong Sabado.

Ito'y matapos nilang madiskubre ang pagawaan ng mga improvised explosive device (IED) sa boundary ng Sitio Burabud at Sitio Biga sa Barangay Mabini sa bayang ito.

Ayon sa impormasyon mula sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, nakuha ng mga kasapi ng 63rd Infantry Battalion at Philippine National Police (PNP) 12th Special Action Battalion ang 5 bomba, 18 bomb shells, wires, steel cutters, at iba pang gamit sa paggawa ng bomba at iba pang mga dokumento.

Natuklasan ang nasabing pagawaan ng bomba matapos i-report ng ilang residente ang naturang lugar. —Mula sa ulat ni Ranulfo Ducdocan