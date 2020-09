BFAR tukoy na ang sanhi ng fish kill sa Batangas

Natukoy na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sanhi ng fish kill sa isla ng Tingloy sa Batangas.

Batay sa pagsusuri ng BFAR-Calabarzon sa nakuhang sample ng tubig, lumalabas na mataas ang level ng ammonia, na nasa .16 hanggang .18 parts per million (PPM).

Lagpas umano ito sa normal na level, na dapat ay .05 PPM lang.

Ayon kay Sammy Malvas, direktor ng BFAR-Calabarzon, isa ang polusyon sa mga posibleng dahilan ng pagtaas ng ammonia level.

Iniimbestigahan pa ng BFAR ang pagtaas ng ammonia levels, lalo at kabilang sa protected area ang mga tubig sa lugar.

"Usual cause niya, halimbawa, ay puwedeng direct 'yong discharge ng municipal effluent or 'yong excretion ng nitrogenous waste ng mga animals," ani Malvas.

"'Yong mga run-off from the land or agricultural run-offs, 'yon ang mga possible na causes," dagdag niya.

Nauna nang umaray ang mga mangingisda ng Tingloy dahil sa fish kill, na nakaapekto anila sa kanilang mga kabuhayan.

Pero ngayon ay pinayagan na ulit ang mga mangingisda na manghuli sa karagatan ng Tingloy.

"Sa mga bumibili po, huwag kayo mag-alala kasi 'yong bibilhn niyo na isda, hindi nalimot. Buhay po hinuli at wala po epekto sa katawan kasi sariwang-sariwa siya," sabi ng mangingisdang si Jayson Manalo.

Nagpaalala naman ang BFAR na huwag nang kainin ang mga patay na isda na lumutang.

May paisa-isa pa ring lumulutang na patay na isda kaya magpapatuloy umano ang BFAR sa pag-monitor sa kalidad ng tubig sa isla.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News