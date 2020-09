ALAMIN: Mga panuntunan para makapasyal sa Tagaytay

MAYNILA — Dagsa na muli ang mga turista sa Tagaytay City matapos buksan sa turismo ang lungsod na nasa ilalim na ngayon ng modified general community quarantine (MGCQ).

Kanya-kanya nang post sa social media ang mga netizen ng pictures na kuha mula sa Tagaytay nitong weekend.

Excited ang ilang taga-Metro Manila lalo na at isa ang Tagaytay sa pinakamalapit na tourist destination pero may ilan ding may agam-agam.

"Ilang buwan na rin tayong naka-ano sa bahay, siyempre excited na rin akong pumuntang Tagaytay," ani Mylah Via.

"Siyempre sobrang nakaka-miss siya, pero para sa health natin, 'wag na sana muna, stay at home muna," ayon kay Alyssa Sacdalan.

Sabi ng pamahalaang lungsod ng Tagaytay, masaya sila sa pagkasabik ng mga taong bumalik sa Tagaytay.

"Kami po ay nagagalak na i-welcome kayo muli sa Tagaytay, natutuwa po kami na i-welcome kayo at kayo ay bumisita sa aming lugar... Ang mga restaurant po natin ay bukas, ang mga simbahan at mga hotels. Subalit tumutupad po tayo sa mga protocol," ani Angie Batungbakal, public information officer ng lungsod.

Pero bukas man sa turismo ang lungsod, hindi lahat papayagang makapasok.

Ilan sa mga bawal ay ang mga may edad 21 pababa, senior citizens, at mga buntis. Kailangan ding magsuot ng face mask at face shield.

"Tagaytay will be very happy to have you but 'yung mga kaibigan at kapatid natin na vulnerable saka na lang bumisita sa Tagaytay para hindi na sila ma-inconvenience na ma-checkpoint pa sila tapos eh baka po lang hindi sila mapapasok," ani Batungbakal.

Ayon naman sa Joint Task Force COVID shield, kailangan ng travel pass bago payagan ang mga taga-Metro Manila na lumuwas sa Tagaytay.

"Yung galing Metro Manila, 'pag pupunta pong Cavite, eh dapat may reason ka ng pagpunta doon. At kung hindi, dapat kukuha ka pa rin ng travel authority," ani Police Lt. Gen. Guillermo Eleazar.