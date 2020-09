ALAMIN: Mga makatatanggap ng tulong sa ilalim ng Bayanihan 2

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa pamamagitan ng kaniyang maliit na karinderya sa Quezon City, natutustusan ni Josephine Ramos ang pangangailangan ng kaniyang pamilya at mga kaanak.

Pero mula nang magsimula ang pandmeya, wala pa umanong natatanggap na ayuda mula sa gobyerno si Ramos.

"Wala akong natanggap, kahit first tranche, second tranche," ani Ramos.

Kasama si Ramos sa mga target ng social amelioration program (SAP), na itutuloy sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One Act (Bayanihan 2), na pinirmahan noong Biyernes ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Makatatanggap ng P5,000 hanggang P8,000 ang mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho, mga lugar na nasa ilalim ng mga mahigpit na lockdown, at mga katulad ni Ramos na hindi nakatanggap ng ayuda.

Naantala ang pagbigay ng ayuda sa ilalim ng SAP 2, na dapat sana'y natapos noong Hulyo, dahil sa problema sa paggamit ng online banking at duplication o pagdoble ng natanggap na ayuda.

Nangako ang Department of Social Welfare and Development na tatapusin nila ang SAP 2 ngayong Setyembre.

Maliban sa ayuda, sa ilalim ng Bayanihan 2, puwede ring umutang si Ramos nang mababa ang interes.

Ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Small Bank Corp., at Philippine Guarantee Corp. ay makakakuha ng halos P4 bilyong para sa low-interest loans sa mga maliliit na negosyo.

Ang mga magsasaka at transport worker ay makatatanggap din ng tulong.

Nasa P24 bilyon ang nakalaan para sa cash subsidies at low-interest rate loans para sa farm sector habang may P9.5 bilyon naman para sa transport. Kasama rito ang pagkontrata sa mga jeepney at iba pang public utility vehicles ng gobyerno.

Higit P70 bilyon sa P165 bilyon allocation ng Bayanihan 2 ay mapupunta naman sa ayuda at murang pautang.

Magkakaroon na rin ng mga benepisyo para sa health workers tulad ng libreng insurance, personal protective equipment, hazard pay, at death at sickness benefit.

Para sa pribadong sektor, mas maganda sana kung mas malaking pondo ang inilaan para sa Bayanihan 2.

Mahalaga rin ngayon na mapunta ang pondo sa mga tunay na nangangailangan, ani Francis Lim, pangulo ng Management Association of the Philippines.

"I think what's important at the moment is the funding provided for or appropriated by Bayanihan 2 will be directed to those in real need," ani Lim.

Hinihintay ngayon ang paglabas ng implementing rules and regulations para malaman ng iba't ibang sangay ng gobyerno kung paano ipatutupad ang Bayanihan 2 law. -- Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News