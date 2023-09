Students pasteurize bottles of mango jam for longer shelf life during their class on Food Processing at the Pasay Makati District Training and Assessment Center (PMDTAC) inside the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) complex in Taguig City on March 10, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Kinuwestiyon ng mga senador ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) dahil sa tila pagpayag nito na below minimum wage lang ang kinikita ng ilan sa kanilang graduates.

Sa budget hearing ng ahensya, iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, na dating TESDA chief, mataas nga ang employment turnout ng TESDA graduates, pero hindi naman ito katumbas ng de kalidad na trabaho.

Para naman kay Sen. Raffy Tulfo, dapat nagagalit ang TESDA dahil ilegal ang magpasweldo ng below minimum; paano pa raw susunod ang ibang employers kung ang TESDA nga ay pinalalagpas lang ito.

"Whenever we produce graduates, 8 out of 10 are employed. But the employment is actually below minimum wage. And let's accept it, hindi kalidad iyong employment na nakukuha," ani Villanueva.

"Kung alam niyo iyong mga nag-graduate ng TESDA, kung anong industry iyon na below minimum ang tinatanggap nila, then call DOLE... Kahit na wala pang pinag-aralan po ang isang tao, kahit na sabihin nating hindi siya nakatuntong ng Grade 1, hindi ho siya dapat tumatanggap ng below minimum kasi iyon po ang nasa batas natin. Lalo pa't kung siya ay nakapag-aral sa TESDA. Suportado ng ating gobyerno, binudgetan ng ating gobyerno for months or even years. Dapat maghuramentado kayo sa galit. Huwag niyo po pabayaan," sabi naman ni Tulfo.

Nangako si TESDA Dir. Gen. Sec. Suharto Mangudadatu na tutukuyin nila ang employers na sangkot sa ilegal na gawain at ire-report sila sa DOLE.

Nanindigan siyang workforce-ready na ang TESDA graduates, kaya lang "second class citizens" pa rin ang turing ng ilang employers sa mga nagtatapos ng technical vocational at short-term courses.

"They are workforce-ready and considered very competitive. Kaya namin ini-insist iyong acceptance ng industry natin talagang bawal iyong below minimum," ani Mangudadatu.

Sabi naman ni TESDA Deputy Dir. Gen. Rosanna Urdaneta, naging talamak ang below minimum wage na pasahod nang kasagsagan ng pandemya dahil kaunti ang mga available na trabaho, kaya sinamantala ng marami ang mga nangangailangan ng trabaho.

"Nangyari po kasi when we had the survey, na-hit po nung time ng pandemic, madami po they took advantage of the situation. But most if not all nung graduates ng time na iyon, talagang inoffer-an sila ng minimum, in fact lower than minimum. Below P10,000 pa po. But that was during the pandemic. Pero nag-increase na po, iyong 37.95 percent naging between P10,000 to P19,000 na po. Nag-increase na nung nag-pivot na tao from the pandemic," paliwanag niya.

Binigyang diin naman ni Sen. Sherwin Gatchalian sa ahensya ang pagbibigay ng national certification at accreditation para sa mga nagtatapos sa technical vocational strand ng senior high school.

Paliwanag ni Urdaneta, hindi kasi obligado ang mga senior high school na kumuha ng TESDA assessment para sa accreditation.

Sabi niya, kaya naman ng ahensyang magsagawa ng assessment pero kulang ang kanilang kapasidad pagdating sa imprastraktura.

Kabilang sa priority programs ng TESDA ang agriculture, construction, IT/BPM, healthcare at tourism.

May isa pang budget hearing na itatakda para sa TESDA, na may P15.2 billion alokasyon sa 2024 National Expenditure Program.

