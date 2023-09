Mula sa pangongolekta ng mga mga alagang ahas, nagtayo na ng isang santuwaryo para sa rescue animals ang isang binata mula sa Cebu.

Kuwento ni Francesco "Chesco" Dino, 25, takot din siya dati sa mga ahas at umabot pa sa puntong hindi niya maatim na tingnan ang mga ito.

Pero kalaunan, naging interesado aniya siya sa mga ahas na para sa kaniya ay “one of the most misunderstood species” dahil sa stigmang nakapaligid sa mga ito.

Nagsimula siyang mag-alaga ng mga ahas noong 12-anyos pa lamang siya. Noong una, hindi aniya sang-ayon ang kaniyang mga magulang dito. Pero aniya, “They saw how passionate I was, they saw how much I studied about it, and how much I researched about them.”

Sa ngayon, nasa 1,000 na aniya ang kaniya mga alagang ahas sa kanilang santuwaryo sa Consolacion, Cebu.

Ani Dino, mahalaga ang sapat na kaalaman pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Importante rin aniyang magkaroon ng hangganan ang pagiging komportable ng mga tao sa mga hayop na kagaya ng ahas dahil hindi pa rin tiyak ang magiging kilos ng mga ito.

“It’s very important to be afraid because that’s when you set the barrier of being harmed and not being harmed,” sabi ni Dino sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Metikuloso si Dino sa kaniyang mga alaga. Para sa kaniyang mga ahas, mayroong beterinaryong bumibisita nang isang beses kada linggo upang matiyak na nasa maayos na kundisyon ng mga ito.

Tumatanggap din ang santuwaryo ng iba pang rescue animals upang mabigyan ng wastong pag-aalaga.

“My purpose for that is to educate people, to take away the fear,” ani Dino, nang tanungin kung bakit siya nagtayo ng wildlife sanctuary.

Bagaman patuloy pa ring dini-develop ang wildlife sanctuary, bukas na ito sa publiko. Mayroon din silang Instagram account kung saan itinatampok ang mga cute litrato ng kanilang mga alaga.

At dahil sa adbokasiya ni Dino, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging panauhin sa show nina Jimmy Kimmel at Jimmy Fallon sa Amerika sa susunod na buwan.