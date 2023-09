Customer service sa mga paliparan pinatututukan ng mga senador

MAYNILA — Pinagsabihan ng mga senador noong Martes ang airport authorities na ayusin ang kanilang customer service para hindi na makadagdag pa sa hirap ng mga napepeperisyong pasahero sa tuwing may delayed flights at iba pang hinaing.



Sa pagtalakay ng Senado sa hirit na P214.2-billion budget ng Department of Transportation (DOTr) at attached agencies, kapwa nagkwento sina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Sen. Ronald Dela Rosa ng kanilang mga "sad experience" sa mga paliparan.

Sabi ni Dela Rosa, uminit umano ang ulo niya nang makausap ang airport official isang beses na umuwi siya sa Davao.

"Sabi ko puwede magtanong? Pag may complaint dito sa inyo, saan niyo dadalhin ang complaint? Sabi [niya], 'Bakit may complain ka ba?' Sabi ko wala wala akong complaint magtatanong lang ako sa proseso ba... [Sabi niya] wala ka palang problema eh anong ano pang kwan mo dyan?" kuwento ng senador.

Ani Dela Rosa, gusto na sana niyang saktan ang naturang empleyado dahil sa inis pero nagtimpi lang siya.

"Nabwisit na talaga ako.... Sabi ko: 'Ganoon pala kayo magharap sa taong may problema dito'," dagdag niya.

Problema sa rebooking

Ayon kay Villanueva, nasa airport siya sa ibang bansa nang sinabihan bigla na nailipat na ang flight nila sa 7 pm mula sa naka-iskedyul na 9 p.m. nang walang pasabi.

"Saan ho kami pupunta noon? Ang masama ho noon, may in between na flight, pwedeng bumili pa. May isa sa amin, nakita namin sa airport, nakakuha siya ng flight in between. Sabi namin, bakit hindi kami doon nilagay? E kasi binebenta pa pala iyon. Tapos wala kang mapag-complainan sa air carrier."

Dagdag ng senador: "Ang hirap talagang mahalin ng sariling atin kasi ang sama ho ng serbisyo."

Civil Aeronautics Board: May ilan lang 'bugok' sa hanay



Handa naman si Exec. Dir. Carmelo Arcilla ng Civil Aeronautics Board (CAB) na alisin ang mga "incompetent" na personnel.



Mataas din daw ang standards nila pagdating sa pagkuha ng mga empleyado, at lagi pang may mga training at seminar.

Ang CAB ang ahensya ng pamahalaan na may hurisdiksyon sa mga mga air carrier, air sales agent at freight forwarding services.



"Nalulungkot din po ako na despite po the very high standards that we maintain in terms of the quality, responsiveness, and competence of our people in the airports e meron pa po mga bad eggs din... Rest assured po that we will weed them out," ani Arcilla.



Nakiusap din ang iba pang senador sa DOTr na bigyan ng karagdagang slots sa runway ang airline companies para mas maraming eroplano ang makalipad, na magbibigay naman ng karagdagang flights para sa mga pasahero.



Pinatitingnan din ng mga mambabatas ang mataas na presyo ng tickets para sa local flights.



Ayon kay DOTr Sec. Jaime Bautista, handa silang magbigay ng mas maraming slots para sa airline companies basta meron pa at susunod sila sa panuntunang 80% of the time ay gagamitin nila ang slots na bigay sa kanila.



Tungkol naman sa mahal na tickets ng local flights, nakipagpulong na ang DOTr sa local airlines, na nangako ng review sa kanilang rates.

Privatization ng airport, pinrotesta

Bago ang budget hearing ng DOTr, nagkilos protesta sa labas ng Senado ang Samahang Manggagawa ng Paliparan ng Pilipinas (SMPP) para tutulan ang pagsasabripado ng NAIA.

Giit ng grupo, walang ginagawang konsultasyon sa kanila ukol sa privatization kaya't hindi rin nila alam kung anong kahihinatnan nila sakaling matuloy ang plano.



"Kami ba ay mala-layoff? Kami ba ay mare-retrench? Ang amin po mga empleyado ay nagkakaroon ng pagkabalisa kasi marami pa po sa amin ang mga nagpapa-aral pa ng anak... Naniniwala kami na hindi privatization ang sagot sa mga problema," ani SMPP union president Andy Bercasio.



Ang SMPP ay binubuo ng nasa 700 empleyado na nasa 3 dekada na sa MIAA, karamihan sa kanila nagta-trabaho sa operations and maintenance ng NAIA.