Dalawang senior citizen at isang menor de edad ang biktima ng pamamaslang sa Limay, Bataan.

Tadtad ng saksak nang matagpuan sa kanilang bahay sa Barangay Duale, Limay, Bataan nitong Martes ng umaga ang 60 anyos na babae, ang menor de edad niyang apo at ang 70 anyos na gulang na babaeng may-ari ng bahay na pawang may mga saksak sa katawan.

Nagsumbong sa pulis ang kaanak ng may-ari ng bahay. Nakita sa CCTV ang lalaking may dalang bag habang naglalakad.

"12:30 to one dumaan po ang suspek doon sa insidente at ito pong lugar na ito ay one way at ito po ay isang daan lamang isang papasok at pareho din ang labasan. Kaya mae-establish natin ang oras ng krimen at yung lugar na naroon po ang ating suspek," ani Limay police chief Police Maj. Dennis Duran.

Nahuli ang ang 35 anyos na suspek sa kaniyang bahay sa Lubao, Pampanga at lumalabas na live-in partner ng lalaki ang 60 anyos na babaeng nansaksak.

Kuwento ng isa sa mga kaanak sa pulis na nagkaroon ng pagtatalo ang suspek sa kaniyang kinakasama.

Gusto na umanong makipag-hiwalay ng biktima sa suspek.

"Crime of passion dahil ayaw po makipaghiwalay," ani Duran.

Pinabulaanan umano ng suspek na sangkot siya sa krimen pero para sa kanila, matibay ang kanilang ebidensiya laban sa kaniya.

Kinasuhan na rin ng multiple murder ang suspek.

-- Ulat ni Rod Izon