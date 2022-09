Kasabay ng ika-65 anibersaryo ng Social Security System (SSS), inilunsad ng ahensya ang mga programa para sa mga miyembro nito at iba pang sektor, lalo na ang mga hirap makapagbigay ng regular na kontribusyon.

Alok ng SSS ang bagong Contribution Payment Schedule para sa mga magsasaka, mangingisda, at mga self-employed na magbayad ng kontribusyon para sa huling 12 buwan.

"Unlike ordinary workers, our farmers and fisherman do not have a regular monthly income from their produce. Their earnings coincide with the harvesting season. that’s why we crafted a separate contribution payment schedule for them aligned with their earnings," ani SSS President and CEO Michael Regino.

Kabilang sa bagong programa ay ang Contribution Subsidy Provider Program o CSPP na nagpo-promote ng bayanihan o pagtutulungan sa pamamagitan ng pagbuo ng epektibo at mabisang partnership sa pagitan ng mga indibidwal o grupo mula sa pamahalaan o pribadong sektor, na maaaring sumagot o umako sa SSS contributions ng mga nasa "informal sector" para mas marami ang mabigyan ng benepisyong hatid ng social security coverage.

Inirerekomenda ng mga opisyal ng SSS ang mga magsasaka, mangingisda, self-employed na maging miyembro at makilahok na sa kanilang Contribution Subsidy Provider Program.

Nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa mga local government units kaugnay nito, kung saan ang iba tulad ng Taguig City ay nagpakita ng interes sa nasabing programa.

Ilulunsad din ang Consolidation of Past Due Short Term Member Loans with Condonation of Penalty para matulungan ang mga miyembro na magbayad ng loan obligation sa SSS.

"Under the program, members can settle their unpaid SSS loans less the penalties through one-time payment on flexible installment terms," sabi ni Regino.

Bukod dito may dalawang ipatutupad na Penalty Condonation Programs para naman sa mga employers.

Pangkalahatan ang Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program ay may layuning tumulong sa single proprietorships, mga korporasyon, partnership, kooperatiba, mga asosasyon na may “delinquency” o nadedelay sa pagbayad ng kontribusyon ng kanilang mga kawani.

Sa kabila nito, ang Contribution Penalty Condonation at Restructuring Program ay tutulong naman sa mga amo na may “unremitted contributions” ng kanilang mga kasambahay.

"We also want to help employers since they are our primary partners in implementing the social security law," ayon kay Regino.

Ayon pa sa SSS, sa tulong ng ganitong mga programa ang mga “delinquent employers” ay makababayad ng kanilang unremitted contribution para sa kanilang empleyado at kasambahay sa mas mababang penalty sa pamamagitan ng one time payment o kaya naman ay installment.

