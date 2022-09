Police desks inilagay para sa night classes sa Metro Manila

Pinaigting ng National Capital Region Police Office ang kanilang pagbabantay sa mga unibersidad ngayong balik na ang face-to-face classes.

Bahagi ng PNP night activity ang police roving lalo na't may night classes mula alas-6 hanggang alas-10 ng gabi.

Ayon kay Police Col. Wilson Asueta, Eastern Police Director, 24/7 ang implementasyon ng kanilang Oplan Balik-Eskwela.

"Ang aming police visibility ay round the clock. Yung aming Oplan Balik Eskwela is not only intended during morning and afternoon but included ang night class, pinatitignan pa rin namin," dagdag ni Asueta.

Ipinatutupad din nila ang pagtatalaga ng police desks sa harap ng mga unibersidad.

"Nandiyan yung aming routine patrol, yung tactical motorcycle patrol namin andyan nakalatag at ibang operatiba namin nag-iikot din po siya," ayon kay Asueta.

Nasa 9,500 na pulis ang bahagi ng patrolling at assistance group upang masigurong ligtas ang mga paaralan sa Metro Manila.

Samantala, una nang nagpaalala si Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III na maaari pa rin magpatupad ng flexible learning ang mga kolehiyo’t unibersidad.

"We cannot require all schools to do face to face because there are schools that have been doing flexible learning even before the pandemic," ani De Vera.