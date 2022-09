Pakikiramay sa namayapang si Queen Elizabeth II, bumuhos mula sa iba-ibang panig ng bansa

LONDON - Walang humpay ang pagdating ng mga taga-suporta at nakikidalamhati sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II sa Buckingham Palace.

Mahigpit ang seguridad kasabay ng puspusang paghahanda para sa state funeral. Dahil patuloy rin ang pagdagsa ng mga gustong mag-alay ng mga bulaklak, nagtalaga na ang palasyo ng mga lugar na maaring puntahan ng publiko.

Samu’t saring bulaklak ang handog para sa British monarch.Ito’y bilang pag-alala at pagbibigay-pugay sa buhay at serbisyo ng Reyna mula nang maupo siya sa trono noong 1952.

Nakasabit din sa mga puno ang mga mensahe para sa namayapang Reyna. May mga personal na liham, litrato at mga regalo na iniwan ng mga nagluluksa. Kabilang sa libo-libong bumisita sa parke ang mga Pilipino, isa na rito ang street cleaner na si Alex.

“Sampung taon na rin kami dito, kahit paano apektado kami, na-kidney transplant ako rito, so malaking tulong na nandito ako kahit paano. Napakalaking tulong,” sabi ni Alex Abendamo, Pinoy sa UK.

Hindi rin pinalampas ng Filipino-British citizen na si Lea ang pagkakataong tumanaw ng utang na loob sa Reyna at sa Inglatera.

“Not only the queen, yung England mismo ‘di ba, parang siya yung nagbigay sa akin ng opportunity to help my family, to travel the world as well, and I found the love of life. So parang gusto ko lang mag-pay respect sa kanya,” sabi ni Lea Warren, Pinay-British.

Sa ibang bahagi ng UK, bumuhos din ang pakikiramay ng mga Pilipino.

GUILDFORD

Sa Guildford, Surrey, nag-alay ng dasal ang mga nurse na sina Macey at Jofemae.

“Her passing is a huge loss not just to the royal family but to those who also adore her including us filipinos in the UK because she is hardworking and a dignified woman,” sabi ni Macey Leigh Estember, nurse sa UK.

WREXHAM

Sa Wrexham, Wales, nag-alay ng panalangin at isang minutong katahimikan ang Filipino community doon.

“The Queen has been a predominant person in our lives here in the UK, and obviously has been an impactful person throughout the world. So you can really feel that throught people’s lives, not just here in the UK,” sabi ni Kokey Elano, nakatira sa Wales.

EDINBURGH

Sa Edinburgh na kabisera ng Scotland, dinarayo ng mga nakikidalamhati at ng mga turista ang Palace of Holyroodhouse, kung saan dinala at inilagak ang labi ng Reyna mula sa Balmoral.

BELFAST

Sa Northern Ireland naman, inalayan ng bulaklak ang mural ng yumaong reyna sa Shankill road sa Belfast.

“We hope na ang inspirasyong ito ay maipasa niya sa bagong King Charles III,” sabi ni Mark Julius Navarro, nurse sa Belfast.

Nakatakda naman sa September 19, 2022, 11 A.M. ang state funeral na idineklara na ring national bank holiday.

(Kasama ang ulat ni Pyx Marfa)

Photo credit: Ernie Delgado, ABS-CBN London

