Mga Pinoy tumulong sa paggawa ng tahanan para sa mga Cambodian

CAMBODIA - Nagtulungan ang mga Pilipino sa Cambodia sa pagpapatayo ng mga tahanan para sa mga Cambodian noong August 28, 2022 sa Sangkat Kork Rokar, Phnom Penh. Ang proyekto ay pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa bansa sa pakikipagtulungan ng Habitat for Humanity Cambodia bilang bahagi na rin ng ika-65 taon ng Philippines-Cambodia diplomatic relations.

Ayon pa sa Embahada, bukod sa mga kawani ng ahensya, may 30 Pilipino ang nagboluntaryo sa proyekto mula sa iba-ibang grupo kabilang ang Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI, Philippine Chamber of Commerce o PhilCham sa Cambodia, Campinoy Biker at iba.

Nagtulong-tulong ang mga Pilipino sa paggawa ng tatlong bagong mga tahanan at pagpipinta ng isa pa at dagdag pa ang seminar patungkol sa COVID-19 at hygiene awareness kung saan nagpamigay rin ng hygiene packs sa komunidad.

Ang pagtutulungan ng mga nagboluntaryong Pilipino sa pagpapagawa ng mga tahanan para sa mga Cambodian katulong ang Habitat for Humanity

Ayon naman kay Ambassador Maria Amelita C. Aquino, ang proyekto ay isang patunay ng pangmatagalang pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng mga Pilipino at Cambodians. Nagpasalamat si Habitat for Humanity Cambodia National Director Ms. Bernadette Bolo-Duthy sa mga Pilipinong nagboluntaryo para maisakatuparan ang proyekto.

Matapos ang proyekto, ilang Filipino volunteers ang nagpahayag na kahit mahirap mayroon silang naramdamang “sense of achievement” dahil na rin sa “good teamwork” at nadama talaga ang pagmamalasakit ng mga kababayan.

“It was worth it seeing the owners’/families’ smiles when we work,” dagdag ng isa pang Filipino volunteer.

Bahagi ng ika-65 taon ng Philippines-Cambodia diplomatic relations ang pagpapagawa ng mga tahanan

Ang Habitat for Humanity ay isang global nonprofit organization na matatagpuan sa 70 iba-ibang bansa sa mundo na naglalayong makapagbigay ng abot-kayang pabahay. Sa Cambodia pa lamang, isandaang libong pamilya na ang kanilang napagpatayuan ng pabahay at mga banyo kasama na ang pagbibigay ng seminars sa sanitation at hygiene.