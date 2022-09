MAYNILA — Pinagalitan ni Sen. Raffy Tulfo ang mga opisyal ng National Labor Relations Commission (NLRC) dahil sa aniya'y "mabagal" na pagproseso sa mga reklamo ng mga naagrabyadong empleyado laban sa kanilang employers.

“Yung kasong kaya kong resolbahin [sa aking programa] ng dalawang araw, bakit inaabot ng dalawang taon sa inyo bago masolusyunan? Pinapatagal ba dahil nag-aaregluhan o nagtatawaran pa?” ani Tulfo nitong Lunes sa pagdinig ng Senate Committee on Labor and Employment.

Giit ni Tulfo, ang mabagal na pagresolba sa mga kaso ay nagpapahirap umano sa mga manggagawa.

"Yung iba sa kanila ay nag-a-abroad na. 'Yung iba naman ay wala nang pamasahe at resources, kaya umuuwi na lang sa kani-kanilang mga probinsya," anana senador.

Aminado naman si NLRC chairman Gerardo Nograles na may delay sa kasalukuyang proseso nila.

Sinabihan din ni Tulfo ang NLRC na sugpuin ang tumataas na bilang ng fixers sa ahensya.

“Baka pwedeng linis-linisin niyo na po ‘yang NLRC dahil napakadaming fixers diyan," aniya.

Dismayado din si Tulfo sa Department of Labor and Employment (DOLE) dahil sa nananatiling mababang pasahod sa mga manggagawa.

"Do you believe na mayroon pa ring nakakatanggap ng P200 at P300 per day? Sila po ang naghihikahos, sila ang kinakawawa ng sistema,” ani Tulfo.

Nasa P570 ang minimum wage sa National Capital Region para sa mga trabahador ng non-agriculture sector, habang P533 sa mga nasa agriculture sector.

