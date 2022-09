Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Masyado pang maaga para luwagan ang pagsusuot ng face mask sa buong bansa, ayon sa ilang eksperto.

Paliwanag sa Teleradyo ni Private Hospitals Association of the Philippines President Dr. Jose Dr Grano ngayong Martes, bagama't nasa low-risk na ang mga ospital ay umaabot pa rin sa 2,000 hanggang 3,000 ang kaso ng COVID-19.

Hindi pa aniya kasama rito ang mga nagpapa-test sa bahay gamit ng mga self-test kit na hindi na kumukuha ng RT-PCR test.

Naniniwala rin si De Grano na posibleng magpataas ulit ng kaso ang pagluluwag sa face mask policy lalo't ang sinasabing "wall of immunity" ay para lang sa primary doses.

Para sa PHAPI, dapat ibalik ang mask mandate oras na tumaas ulit ang mga kaso.

"Kahit nga po noon na di pa voluntary yan, marami nang di nagwe-wear ng mask. Ngayon po malakas na ang loob kasi pinapayagan na sila. May posibilidad po na maging carrier sila at madala nila sa kanilang mga bahay itong impeksyon na ito, malaki po at pwedeng kumalat lalo," ani De Grano.

Dapat din aniyang may booster doses na ang publiko.

Kung si Philippine College of Physicians Immediate Past President Dr. Maricar Limpin ang tatanungin, hindi pa napapanahon para tanggalin o gawing opsyonal ang pagsusuot ng face mask sa outdoor areas.

"Definitely this is not the right time na gawing optional

dahil number 1 nakikita naman natin na medyo umaakyat ang COVID

sa ating bansa and ito ay including yung mga number ng mga

pasyente na nakikita namin sa ospital at na-admit sa mga ospital," ani Limpin.

"And number 2, yung the biggest factor dito ay yung mababang

vaccination rate," dagdag niya.

Maging ang ilang pediatrician gaya ni Dr. Anna Ong Lim, pinayuhan ang mga magulang na pagsuotin pa rin ng face mask ang mga anak sa labas, lalo na ngayong nagsisimula na ang in-person classes.

"Although nandito na nga tayo sa sitwasyon when we are already thinking

about resuming some of previous behavior hindi pa rin naman nawawala yung COVID and tandaan din natin na karamihan sa mga kabataan ay hindi bakunado," ani Ong-Lim.

"So kung may kakapitan maaaring sila talaga yun kasi sila yung tinatawag na susceptible and vulnerable population," dagdag niya.

Pero tingin ng OCTA Research Group, hindi magdudulot ng pagtaas ng COVID-19 cases ang optional face mask policy sa outdoor areas.

"Kung masusunod naman yung policy recommendations, we don't expect na magkakaroon ng significant effect sa cases, ibig sabihin hindi naman natin ine-expect na magkaka-surge dahil lang in-allow natin yung face mask or at least optional no face mask outdoors," ani OCTA Fellow Prof. Guido David.

"Kasi the policy in itself ano naman ang sinasabi ay sa mga open areas na hindi matao and yung mga elderly and yung mga may commorbidity recommended pa rin na magsuot ng face mask," dagdag niya.

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force na gawing boluntaryo ang pagsusuot ng face mask pagdating sa open at non-crowded outdoor areas na may sapat na bentilasyon, sa bisa ng Executive Order no. 3.

Napagdesisyunan ang polisya dahil malapit na umanong maabot ng Pilipinas ang "wall of immunity" kontra COVID-19.

Ipapatupad agad ang EO oras na mailathala ito sa Official Gazette, ayon sa Malacañang.