MAYNILA —Nagkumahog at nagtakbuhan papasok ng Geronimo Santiago Elementary School ang ilang magulang matapos malamang nasusunog ang katabing residential area sa Brgy. 646 sa San Miguel Maynila, Martes ng umaga.

Si Anisa Ahmad, balisa hahang hinahanp ang kanyang anak sa loob ng paaralan.

"Hala, yung anak ko baka matakot yung sa sunog nagmamadali na ako dito tumakbo," ani Ahmad.

Napaluha naman si Sara Mohamad nang makita ang kanyang anak.

"Umakyat 'yung mama ko tinawag ako bigla tapos kumatok sa pinto e kinabahan ako, tumayo ako, tapos nanginig ako. Sabi ko, saan yun sunog sa school, kaya nagmadali kami," ani Mohamad.

Dahil sa sunog sa katabing residential area, kinansela ang klase sa Geronimo Santiago Elementary School.

"Narinig lang namin na may nasusunog dito sa kabilang building sa tabi lang ng school namin, pero yung mga bata po yung ibang teacher pinababa na yung mga bata sa may ground po. Pinapila and then tinawgaan yung mga parent ng mga bata" sabi ng disaster risk reduction and management coordinator ng paaralan na si Ria Ponghon.

"Wala naman pong nasugatan... okay naman yung mga bata," dagdag niya.

Batay sa imbestigasyon ng Manila Fire Department, dakong alas-10 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa isang unit ng 2-palapag na apartment.

Umabot sa unang alarma ang sunog pero hindi na kumalat pa ang apoy.

"May 2 po tayong reportedly injured nadala sa ospital. Mausok po, mausok talaga mabuti maaga nagresponde yung mga volunteers natin nasa BFP kaya naapula agad," ani Malacañang Fire Station commander Fire Sr. Insp. Charles Bacoco.

Pasado alas-10 ng umaga nang maapula ang sunog.

Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog pati na ang halaga ng pinsala.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News