Watch more News on iWantTFC



Nasunog ang isang barracks sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City nitong Martes ng hapon.

Sa video mula sa Fire and Rescue Alert Responders, tinupok ng apoy ang halos kabuuan ng isang palapag na barracks.

Nagsimula ang sunog pasado mag-a-alas 6 ng gabi at idineklarang fire out alas-7:07 ng gabi, ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP).

Wala pang ibinibigay na detalye kung anong kagamitan ang naapektuhan sa sunog.

Pero, ayon sa pahayag ng AFP public information office, tanging ang personnel barracks lang ang na-damage at walang sinumang nasugatan.

Aabot naman sa 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog Martes din ng hapon sa West Riverside, Barangay Del Monte.

Sabi ng BFP, nagsimula ang sunog pasado alas-4 ng hapon at naapula naman ito ngayong gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog.

Isa sa mga apektado ay ang pamilya ni Olivio Tapon na nasunugan din noon lamang Setyembre 8 sa Barangay Don Manuel.

"['Yung sinaing] daw, sabi dito sa babae, iniwanan. Super kalan, umapoy na... Wala na 'yung tinitirhan namin dun. Lumipat kami dito, nasunog na naman," ani Tapon.

Patuloy ang imbestigasyon sa mga nangyaring sunog.