MAYNILA — Kinumpirma ni Palace spokesperson Harry Roque na nasa New York siya para sa kanyang nominasyon na maging miyembro ng International Law Commission (ILC), isang advisory body sa United Nations (UN).

Isa si Roque sa 11 Asia-Pacific nationals na nominado para sa posisyon. Umaasa si Roque na isa siya sa 8 pipiliin mula sa kanila.



Ayon kay Roque, hindi ito isang full-time job at wala ring suweldo.



Mandato ng ILC na manguna sa mga pag-aaral at pagrerekomenda para sa pagtataguyod ng pandaigdigang batas.



Ayon kay Roque, dalawa ang platapormang isusulong niya sa ILC.

"Unang-una, kinakailangan po magkaroon ng isang tratado, kung saan kinikilala po ng lahat bansa ang vaccine equality... Ang pangalawa po ay tratado kung saan kikilalanin ng buong daigdig na ang teritoryong mawawala dahil sa pagtaas ng ating karagatan dahil sa global warming, dapat ang teritoryo na lupa na nagbibigay ng teritoryo ng ating karagatan ay maging conclusive, hindi na magbabago maski malubog pa yan sa tubig," paliwanag ni Roque.

Nasiwalat ang pagpunta ni Roque sa New York sa gitna ng kaniyang pagba-viral dahil sa pagsisigaw sa isang IATF meeting para pagalitan ang isang grupo ng mga doktor.

Sabi ng mga grupo ng health workers, kabastusan ang ginawa ng spokesperson.

Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Free Legal Assistance Group (FLAG) para harangin ang kampanya ni Roque na maupo sa ILC.

"Mr. Roque does not possess the qualifications for a seat at the Commission. While he has degrees in law and has taught Public International Law, he is a political partisan who has actively demonstrated contempt for the rule of law and, with specific relevance to the Commission, had undermined the supremacy of human rights and international law," ayon sa FLAG.

Dagdag nila, walang integridad si Roque at dudungisan lang nito ang reputasyon ng ILC.

"All these demonstrate a patent lack of integrity and character that make him utterly unworthy to even be seriously considered as part of the International Law Commission. He will bring no honor to to the post he seeks, instead he will tarnish the same irreparably," anang FLAG.

Ipinadala nila ang kanilang liham sa 193 member-states ng UN.