MAYNILA - Na-inquest na nitong Linggo ang anim na suspek na nahuling ilegal na nagbebenta ng mga baril at spare parts ng baril sa Bulacan.

Noong ika-8 ng Setyembre, sinalakay ng mga pulis at militar ang isang warehouse sa Sta. Maria , Bulacan na puno ng mga baril at spare parts nito.

Ayon sa hepe ng National Capital Region Police Office na si Major General Vicente Danao Jr., ang mga nasabat na mga baril at spare parts ng baril ay hindi na dapat binebenta dahil "for disposal" na ang mga ito.

"Usually kasi 'yan sinasabi nating disposal na ito kasi talaga ito kasi 'yung beyond economical repair na firearms actually hindi na dapat ginagamit yan... Pero siyempre just like any other vehicle…Hindi naman lahat 'yan talagang worn out ibig sabihin sa isang firearm na pwede pa gamitin yung isang part diyan…So lahat yan i-chop chop so eventually lahat 'yan pag dudugdugtungin," aniya.

Pero china-chop-chop umano ng mga suspek at titingnan kung anong mga parte pa ng mga baril ang pwede pang pakinabangan at bubuoin ng isang panibagong baril.

Ayon kay Danao, ang mga nakumpiskang baril ay M-16, M-14, Caliber 30 at 60 tinaguriang mga sinaunang baril, na sinubukang ayusin para magamit muli. Hindi lang umano isang ahensya ang sangkot dito, lalo na 'yung mga nagdi-dispose na bala.

"Kaya pala ang daming nagbebenta ng firearms, binebenta nila online...Parang candy lang, imagine online binebenta. Kung puwede ka pala bumili online anybody can buy," aniya.

Ayon kay Danao, posible umanong gagamitin sa nalalapit na halalan ang mga armas.

Dagdag ni Danao, ang mga baril ay binebenta umano sa mga organized crime group, sa Maute group at Abu Sayyaf Group.

Kapag napatunayan ang mga alegasyon laban sa mga suspek, posibleng life imprisonment ang ipapataw sa kanila at non-bailable ito.

Iniimbestigahan pa ng awtoridad kung saan nanggagaling ang mga nasabat na armas at spare parts ng baril.