Higit 700k halaga ng shabu nasabat sa Quezon province

Nasabat ng pulisya ang higit P700,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust sa Lucena City.

Isang lalaking si alyas Jojo, 36, ang nakipagtransaksyon sa nagpanggap na buyer, sa buy-bust na ikinasa ng Quezon Police Provincial Office. Labindalawang libong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang napagkasunduan sa buy-bust.

Isa umano si Jojo sa mga malakihan kung magtulak ng droga sa lugar, ayon sa pulisya.

Sa kabuuan, nakuhanan pa siya ng 37.98 grams ng hinihinalang shabu na abot sa higit 700 libong piso ang halaga.

Bukod sa iligal na droga, kumpiskado rin sa suspek ang isang caliber 39 revolver at mga bala.

Magkapatong na kasong possession of illegal firearms and ammunition at selling of dangerous drugs ang isinampa laban sa kanya.

ABS-CBN TeleRadyo, Sept. 13, 2021