Halos 6 milyong taga-NCR, fully vaccinated na

MAYNILA - Aabot na sa halos anim na milyong residente ng Metro Manila ang fully vaccinated.

Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos sa pagdinig sa Senado kaugnay sa vaccine passport.

Ani Abalos, sa huling tala nitong Set. 12, nasa 5.930 milyon na ang fully vaccinated sa NCR o 60.50 percent ng kabuuang 9.8 million na target population.

Nasa 8.4 million o 85.73 percent ang naka-first dose.

"After one month, those who would have the second dose in our projections will be about 79 percent of the population of Metro Manila," ani Abalos.

Sa December 12 naman ang projection ng fully vaccinated sa NCR ay 88.5 percent.

Sa panahong ito kasi inaasahan na maibabakuna ang second dose ng AstraZeneca at iba pang bakuna.

Sabi pa ni Abalos, maging mga hindi taga-Metro Manila ay pinababakunahan din ng mga mayor.

Mula sa naunang target ng pamahalaan na 70 porsyento para sa herd immunity, itinaas ito sa 90 porsyento dahil na rin sa banta ng Delta variant ng COVID-19.

