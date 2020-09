Reduced physical distancing sa mga tren, jeep at bus ipatutupad simula Lunes

Ipatutupad simula Lunes ang reduced physical distancing sa mga pampublikong transportasyon, ayon sa Department of Transportation (DOTr).

Mula isang metro, magiging 0.75 metro na ang physical distancing sa mga pampublikong sasakyan, batay sa inaprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

"Sa current po na estado ng COVID-19, tayo na lang 'yong natitira na nag-e-enforce nitong one meter na social distancing, especially po sa loob ng mga tren," ani Transportation Undersecretary TJ Batan.

Pagkalipas ng 2 linggo, babawasan pa ang distansiya.

Kapag umabot na sa 0.3-meter physical distancing, inaasahang madadagdagan nang hanggang 50 porsiyento ang dami ng pasahero.

Sang-ayon naman sa hakbang si dating Health Secretary Manuel Dayrit.

"There is scientific evidence to say that given the protection of social distance and mask, a combination of the two could compensate for a decrease in a 1 meter social distancing," ani Dayrit.

Bagaman nangangamba ang ilang pasahero, iginiit ng DOTr, maghihigpit pa sila sa patakarang "no face mask and shield, no entry."

Palalagyan din ng handwashing stations ang ilang istasyon, at bawal ang paggamit ng telepono sa loob ng pampublikong sasakyan.

Balik-pasada naman simula Lunes ang higit 1,000 jeep sa halos 30 ruta sa Quezon City, Maynila at Muntinlupa.

Nasa 13,000 jeep ang nakakabiyahe na, malayo sa 70,000 driver na dating pumapasada.

Nanawagan ang grupong Piston na huwag nang utay-utayin at payagan nang pumasada ang lahat ng tsuper para mabuhay ng mga ito ang kanilang mga pamilya.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News