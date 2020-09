Pemberton nakalaya, nakalipad na pabalik ng Amerika

Dumating si US Marine Joseph Scott Pemberton sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan sumakay siya ng U.S. military plane pabalik ng Amerika. Retrato mula sa Bureau of Immigration

MAYNILA - Tuluyan nang nakalaya at nakalipad pabalik ng Amerika ngayong Linggo ang Amerikanong sundalong pumatay sa isang Filipino transwoman, matapos siyang bigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Matapos ang halos 6 na taong pagkakakulong sa Pilipinas, pinalaya na si Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton, 25, na nahatulang guilty sa pagpatay kay Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City.

"It was a relaxed deportation. Surprisingly po, wala naman po tayong naging aberya and we’re thankful for that," ani Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval.

Naging mahigpit ang seguridad sa paglaya at pag-alis ng sundalo sa bansa: ipinagbabawal ang media maliban sa state broadcaster na PTV, at may mga nakabantay pang sundalo sa daanan ng convoy ni Pemberton.

Sinamahan si Pemberton ng mga tauhan ng U.S. Embassy papunta sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan sinundo siya ng U.S. military sakay ng plane pabalik ng Amerika.

Ayon kay Sandoval, habambuhay nang blacklisted si Pemberton, at ituturing siyang undesirable alien at banta sa mga Pilipino.

Ang dapat sana'y 10 taong pagkakabilanggo kay Pemberton ay tinuldukan ng absolute pardon ni Duterte nong Setyembre 7.

Ayon kay Duterte, binigyan niya ng pardon si Pemberton dahil hindi naging patas ang pagtrato ng bansa sa dayuhang sundalo.

Ipinaliwanag ni Duterte na walang kasalanan si Pemberton kung walang naitalang record ng kaniyang naging asal sa loob ng kulungan kaugnay ng kinukuwestiyong good conduct time allowance (GCTA).

Nauna nang pinayagan ng korte na maagang mapalaya si Pemberton dahil sa umano'y mabuting asal sa piitan — bagay na inalmahan ng pamilya Laude at plano rin sanang kontrahin ng Department of Justice.

Natagpuan ang katawan ni Laude sa banyo ng isang hotel sa Olongapo City, kung saan nag-check-in ito kasama si Pemberton, noong Oktubre 2014.

Sa paglilitis ng kaso, inamin ni Pemberton na sinakal niya si Laude nang malamang ito ay may male genitalia matapos ang isang intimate act. Hinatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong si Pemberton noong December 2015.