Kampo ni Laude dudang si Pemberton ang nagsulat ng iniwang mensahe

Duda ang kampo ni Jennifer Laude sa sinseridad at katotohanan ng liham na iniwan ng Amerikanong sundalo na si Joseph Scott Pemberton.

Tuluyan nang nakalaya at nakalipad pabalik ng Amerika ngayong Linggo si Pemberton, na nahatulang guilty sa pagpatay kay Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City.

Sa pag-alis ni Pemberton, inilabas ng abogado niyang si Rowena Garcia-Flores ang sulat mula sa na-pardon na convicted killer.

Sa maikling mensahe, inihayag ni Pemberton ang pagsisisi sa nagawa kay Laude.

Ayon sa abogado na si Virginia Lacsa-Suarez, hindi napawi ang sama ng loob ng kampo ng mga Laude sa iniwang sulat ni Pemberton.

"I do not find any sincerity in the said letter. Obviously it was written by someone else but not by Pemberton," ani Lacsa-Suarez.

"The family feels so frustrated and betrayed both by Duterte and Harry Roque," dagdag niya.

Sa maikling mensahe, sinabi rin ni Pemberton na lubos siyang nagpapasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbibigay sa kaniya ng absolute pardon, na tinawag niyang "act of compassion."

Dagdag ni Pemberton, nakikisimpatiya siya sa mga Laude sa sakit na naidulot niya sa pamilya.

Napagnilayan din umano niya nang husto ang maraming maling nagawa nang mapatay si Laude.

Hindi rin umano sapat ang mga salita para maipaabot ang kaniyang pagsisisi.

Sa isa namang text message, sinabi ni Flores na guminhawa ang pakiramdam ni Pemberton dahil sa wakas ay makakauwi na ito sa bayan at pamilya nito.

Iginiit naman ng US Embassy na lahat ng paglilitis sa kaso ay naaayon sa hurisdiksiyon at batas ng Pilipinas. -- May ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News