2 miyembro ng crime group timbog sa Agusan del Sur

Arestado ang 2 sinasabing miyembro ng isang crime group sa bayan ng Prosperidad, Agusan del Sur, sabi ng pulisya.

Sa bisa ng search warrant, hinuli ng mga awtoridad noong Huwebes ang isang babae at isang lalaking miyembro ng Torrofiel criminal gang sa may Barangay Sta. Irene, ayon sa ulat ng Caraga police.

Dawit umano ang naturang grupo sa mga insidente ng robbery at gun-for-hire.

Nakuha sa mga suspek ang isang container na puno ng gun powder, at sari-saring mga baril, bala at pampasabog, ayon sa pulisya.

Nasa kustodiya ng Prosperidad Municipal Police Station ang mga suspek, na mahaharap sa mga kasong illegal possession of firearms at illegal possession of explosives.

-- May ulat ni Charmane Awitan