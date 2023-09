P680,000 shabu nasabat sa Parañaque

Timbog ang apat na indibidwal sa ikinasang drug buy-bust operation sa loob ng isang paupahang bahay sa Barangay San Dionisio, Parañaque City Lunes ng gabi.

Ayon kay PMaj. Francis Aldrich Garcia, OIC ng Regional Drug Enforcement Unit (RDEU), nakatanggap sila ng impormasyon na talamak ang bentahan ng ilegal na droga sa nasabing lugar.

“Batay po sa confidential informant po natin, ang kanila pong area po ng operation ay dito po sa South po,” sabi ni Garcia.

Matapos kumagat sa poseur buyer ng intelligence operatives ng RDEU, nilusob nila ang isang kwarto kung saan ginagagawa ang mga ilegal na transaksyon.

Nakumpiska ng mga awtoridad ang isang maliit na digital weighing scale at dalawang plastic sachet na naglalaman ng 100 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P680,000 .

Depensa naman ng dalawa sa mga suspek, napag-utusan lang sila na pumunta sa naturang bahay pero hindi nila alam na may ilegal na nangyayari doon.

Aminado naman ang mga ito na gumagamit ng shabu pero itinangging tulak sila ng droga.

Mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang apat na suspek.

Samantala, naantala naman ng tatlong oras ang imbentaryo ng mga nakumpiskang droga matapos walang sumipot na barangay official mula sa San Dionisio.

Ayon kay Garcia, nakipag-ugnayan muna sila sa nasabing barangay bago isagawa ang hulihan pero wala umanong opisyal ang naka-duty.

“Hanggang sa nag prosper na ‘yung trabaho, nahuli na ‘yung mga suspek. Tinatawagan nila, wala daw ‘yung mga kagawad. Mula sa kagawad hanggang sa kapitan, walang lumutang miski isa para kami ay tulungan,” daing ni Garcia.

Nakasaad sa Section 21 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 na kailangan ang presensya ng isang taga-media, DOJ, at elected public official sa imbentaryo ng mga nakumpiskang ilegal na droga.

Pero dahil sa hindi mahagilap ang mga barangay official ng San Dionisio, kinailangan pa nilang tumawag ng barangay kagawad sa kalapit na lugar.

“Malaking bagay po ‘yun kasi sana tapos na ang pag-i-inventory. At the same time isa rin ‘yan sa legality sa korte, ‘yung paraan ng panghuhuli. Itong aming ginagawa ay upang malinis itong barangay, tapos uncooperative sila,” ani Garcia.

Humingi naman ng paumanhin ang punong barangay ng San Dionisio at sinabing iimbestigahan niya ang nangyari.

“This is the first time na wala talagang barangay kagawad na pumirma. So I will do an investigation in order to see kung bakit hindi nila nagawa ‘yung diligence na required ng kanilang duties and responsibilities,” sabi ni Barangay Chairman Shannin Olivarez.

“We’ll ensure na sa susunod na mangyayaring ito na meron na talagang kagawad na naka-duty talaga para hindi maantala ‘yung proceedings ng kapulisan,” dagdag ni Olivarez.

Nagpaalala naman ang pulisya sa mga barangay na makipagtulungan upang masawata ang ilegal na droga.