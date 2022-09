MAYNILA — Pinarerepaso ng mga senador ang anila'y mabagal na proseso ng National Labor Relations Commission (NLRC) sa pagdinig sa mga kaso na inilalapit sa kanila.

Sa organizational briefing ng Senate Committee on Labor Employment and Human Resources Development, sinabi ni Sen. Raffy Tulfo na maraming inirereklamo sa kanila na natetengga na mga kaso sa NLRC.

"Bilis-bilisan n'yo po ang pagtrabaho n'yo diyan kasi ang nangyayari ang isang manggagawa aabutin po ng siyam-siyam by the time na natapos na 'yung kaso," ani Tulfo.

Tugon naman ni NLRC chairperson Gerardo Nograles, batay sa kanilang records, ang bawat labor arbiter may 9 na buwan para magdesisyon sa kaso dahil may prosesong sinusunod.

Ang isang arbiter ay minimum na 27 kaso ang hawak at magdadagdag pa sila ng arbiter para mabawasan ang mga kasong hawak.

"Sometimes masyadong marami but we are doing our best," sabi ni Nograles.

"That's why ang sabi ko sa kanila 9 months na ang pinakamahaba. In accordance to our records within 3 months nadedesisyunan na ng labor arbiters, 54%, sa 9-month period is 91% its only 9% na over 9 months."

Pero sabi ni Tulfo, masyado itong matagal at kung minsan ang isang manggagawa na naghain ng reklamo, aniya, ay napapabayaan na ang pagtutok dito dahil kailangang humanap ng ibang trabaho at ang iba ay nagtatrabaho na sa abroad.

"Ito talaga 'yung problema dito, na sinasadyang pahabain nang sa gayon magsawa na 'yung manggagawa mag-surrender na," ayon kay Tulfo. "Sino mag-benefit kapag mag-surrender na manggagawa, eh 'di 'yung kompanya at mga taga-NLRC."

Sinigurado naman ni Nograles na rerepasuhin nila ang kanilang proseso.

Suhestyon ni Sen. Nancy Binay at Sen. Ronald dela Rosa, kung kinakailangan ng batas para mas mapabilis ang proseso ay handa silang makinig sa NLRC at isulong ang panukala.

Samantala, sinabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na target ng kanilang kagawaran na magkarooon ng mas de-kalidad na trabaho.

Sa ngayon kasi, aniya, kahit bumaba ang unemployment rate ay napupunta sa low-skilled at low-paid jobs ang mga Pilipino.

"'Yun pong mga trabahong napapasukan, ay nandoon sa lower skilled and lower paid sector. Gusto po namin makita sana sa paglipas ng panahon... magkaroon ng emergence at pagkakaroon ng tinatawag na quality jobs ang ating mga manggagawa," ani Laguesma.

Dagdag pa niya, mas makabubuti din kung makakasama nila ang TESDA para ma-train ang mga empleyado at mapataas ang kanilang skills.

Ilan sa sektor na nakikita ng Department of Labor and Employement na puwede pa ring magbigay ng maraming trabaho sa mga Pinoy ay mula sa sektor ng turismo, IT-BPO, agrikultura at manufacturing.

