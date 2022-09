Watch more News on iWantTFC

Higit 2 taon matapos magsimula ang COVID-19 pandemic, puwede na ulit magtanggal ng face mask ang mga tao kapag pupunta sa labas.

Kasunod ito ng rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force na pinirmahan ngayong Lunes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa ilalim ng Executive Order (EO) No. 3, magiging boluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask pagdating sa mga open at non-crowded outdoor area na may sapat na bentilasyon.

Pero ayon kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles, kailangan pa ring magsuot ng mask sa loob ng mga gusali at establisimyento pati sa mga pampublikong transportasyon.

"Face masks shall continue to be worn in indoor, private or public establishments, including in public transportation by land, air or sea and in outdoor settings where physical distancing cannot be maintained," ani Cruz-Angeles.

"Tuloy pa rin po ang other minimum public health standards intended to effectively prevent and minimize the spread of COVID-19 in the country," dagdag niya.

Ayon sa Malacañang, maaaring ipatupad agad ang EO sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.

Nagdesisyon ang pangulo dahil malapit na umanong maabot ng Pilipinas ang "wall of immunity" laban sa COVID-19.

"We're doing this in stages, in phases so that we can have feedback on whether or not these new policies are working and how to make them more efficient so that hopefully by the end of the year we might be able to be voluntarily masked indoors as well," ani Cruz-Angeles.

Sa ilalim ng EO, kahit hindi minamandato ang paggamit ng face mask sa labas, hinihikayat pa rin ang mga hindi pa fully vaccinated, senior citizen at immunocompromised na magsuot nito para sa kanilang proteksiyon.

Taliwas ito sa gustong mangyari ng Department of Health (DOH), na tanging mga itinuturing na low-risk individuals ang mabibigyan ng opsiyong huwag nang magsuot ng face mask.

Nauna nang sinabi ng DOH na kung sila ang masusunod, hindi sila payag na luwagan ang mask mandate sa bansa pero naniniwala umano silang kailangang balansehin ang kalusugan at ekonomiya.

Kasabay nito, nagdesisyon din si Marcos na palawigin ang 3 buwang deklarasyon ng state of calamity sa buong bansa dahil sa COVID-19 pero para lang umano maipagpatuloy ang benepisyong kalakip nito.

"The state of calamity is extended for possibly 3 months but only for the purpose of preserving the benefits under it such as... indemnification, emergency procurement, special risk allowance for health care workers. We will transition out of the state of calamity after further review," ani Cruz-Angeles.

Nauna nang idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 1 taong state of calamity noong Marso 2020. Muli niya itong pinalawig nang 6 na buwan hanggang ngayong Lunes, Setyembre 12.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News